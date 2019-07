Óscar Costa, el principal asesor de campaña de Juan Sartori, se reunió la semana pasada con los periodistas del portal Ecos, propiedad del ex precandidato a la presidencia, para comunicarles que a partir de ahora el medio pasará a ser un órgano partidario. “Se acabó la pluralidad”, les dijo, y más adelante les comunicó que quienes no estuvieran de acuerdo con la nueva orientación tendrían que renunciar y no recibirían despido. Luego de que se conociera el episodio, Costa destacó que “es cierto que es como un trabajo nuevo, pero bueno, nosotros nos comprometimos a crear 100.000 nuevos puestos de trabajo”. “De hecho, estos 100.000 puestos de trabajo en realidad van a ser para personas que ya están empleadas en algo, y ahora van a tener que empezar a trabajar para una de las empresas de Sartori, en lo que él decida”.

Ante la polémica que se generó tras el anuncio de Costa, el propio Sartori se reunió con los empleados de Ecos para convencerlos de que se queden en sus puestos de trabajo a pesar del cambio de orientación del medio. “El trabajo va a ser mucho más fácil ahora, solamente tienen que inventar noticias”, les dijo a los periodistas. “Sé que el periodismo real implica mucho esfuerzo, hacer llamadas, recorrer despachos y buscar fuentes, pero en el nuevo Ecos solamente les vamos a pasar unas pautas para que ustedes dejen volar su imaginación. Y encima les vamos a pagar parte de lo que le pagábamos a [Juan José] Rendón”.