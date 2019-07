Sartori y Botana encabezarán las listas al Senado de sus respectivos sectores

Esperanza Nacional y Todo por el Pueblo, dos sectores del Partido Nacional (PN) que llevaron a Juan Sartori como precandidato a la presidencia, competirán en las elecciones nacionales con listas al Senado encabezadas por el empresario devenido político. Verónica Alonso, líder de Esperanza Nacional, dijo ayer a la diaria que obtuvieron una votación importante en las internas: “cerca de 43.000 votos”, casi la mitad de los 93.000 que obtuvo Sartori, según la información de la Corte Electoral.

Alonso dijo que la fórmula nacionalista se debió de haber complicado con Sartori, porque el empresario salió segundo en la interna y “es el otro que tira del carro”. De todas formas, aseguró que entiende que “Lacalle Pou estaba en su derecho de definir [la fórmula]”, teniendo en cuenta el porcentaje con el que ganó (53,7%). La senadora opinó que Sartori genera mayor “cercanía” con los votantes extrapartidarios.

“Ahora vamos a armar la lista al Senado para tener la mayor representación parlamentaria, pero también estamos mirando y analizando posibles candidatos para mayo”, dijo. No obstante, prefirió no adelantar nombres sobre quienes competirán en las departamentales, y señaló: “Estamos haciendo un análisis de las cosas que tenemos que fortalecer, como la estructura”.

Durante la veda electoral Lacalle Pou se reunió con el resto de los entonces precandidatos para acordar cómo se definiría la fórmula. Uno de los elementos condicionantes eran los porcentajes: si ganaba por mayoría, sería él quien definiría quién lo acompañaría, y finalmente fue lo que ocurrió al optar por la presidenta del directorio, Beatriz Argimón. Al parecer, el único que puso reparos al acuerdo fue Sartori, que hasta último momento tenía la esperanza de salir primero. Según contó Argimón a Radio Universal, 15 días antes de la elección Lacalle Pou la citó para contarle que era la persona elegida para ser candidata a la vicepresidencia.

“Cosas tristes”

Alonso también cuestionó los abucheos recibidos por Sartori y por el dirigente de Todo por el Pueblo Alem García cuando, el domingo, dirigentes y los ex precandidatos subieron al escenario que estaba montado frente a la sede nacionalista. Según dijo, se trata de “cosas tristes” que le hacen daño al partido. “Este es un momento en el que todos tenemos que poner un poco para tratar de recomponer”, sostuvo.

En tanto, la candidata a vicepresidenta y titular del directorio nacionalista, Beatriz Argimón, dijo: “Hace muchos años que milito. El PN es muy pasional y en esta oportunidad las estrategias eran muy diferentes […] Sartori elaboró la estrategia hablando de una nueva política, y ayer [por el domingo] lo que había eran votantes de la estructura y Sartori sabía que iba a tener encontronazos con quienes –me incluyo– reivindicamos la estructura”.

Más definiciones

Martín Elgue, dirigente de Todo por el Pueblo e integrante de la lista 1880 de Montevideo, aseguró a la diaria que también competirá en octubre con listas al Senado encabezadas por Sartori. Dijo que su agrupación trabajará para tener una propuesta lo “más amplia posible” en octubre, tanto para la Cámara de Diputados como para la de Senadores. La intención de Elgue es encabezar una lista a Diputados.

Por su parte, Enrique Antía ex precandidato por Mejor País, el sector de los intendentes, informó a la diaria que la lista al Senado la encabezará el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. “Yo también voy a estar, y capaz que algunos intendentes más”, aseguró. Antía también intentará ser reelecto intendente de Maldonado en las elecciones de mayo de 2020. Respecto de la votación de su sector, dijo que no les fue tan bien como esperaban. “Había un espacio entre la propuesta de Lacalle [Pou] y [Jorge] Larrañaga [Alianza Nacional], pero apareció un contrincante que no estaba en los cálculos. Esa es una realidad. Como no estábamos en condiciones de competir desde el punto de vista económico, ese espacio lo perdimos. Mantuvimos el núcleo duro, y 8% es algo bien importante para el partido”, estimó.

El resiliente

Ayer en el programa radial En perspectiva, Lacalle Pou destacó “el peso político que tiene Jorge Larrañaga” rumbo a octubre como cabeza de lista al Senado. Además, dijo que se mantendrá la libertad de acción en el PN sobre el plebiscito que impulsa el ex precandidato en temas relacionados con la seguridad, pero no descartó que algunos de los puntos puedan estar incluidos en el programa del PN –por ejemplo, habilitar los allanamientos nocturnos–.

Sobre su ex competidor dijo: “Si hay alguien que cree que Larrañaga va a abandonar, no lo conoce. Si hay algo que tiene es resiliencia. Una cosa es el peso electoral y otra es el peso político”. Con relación a Sartori afirmó: “Yo elijo a mis amigos, pero integro un partido en el que si se cumplen ciertas formalidades se participa, y ahora soy candidato de ese partido”. El senador adelantó que se tendrá que sentar a conversar con Sartori para fijar reglas, “por el gran paraguas que es el PN, al que hay que cuidar mucho”. “Ahora ya no es el nombre de cada uno, es el nombre del PN, y eso es mucho más importante que mi nombre y mucho más importante que el nombre de cualquiera”, subrayó.