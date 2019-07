Se lanzó Verificado.uy, una coalición periodística para combatir la mentira durante la campaña electoral

En el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (Udelar) se presentó este martes Verificado.uy, una coalición periodística, integrada por la diaria, entre otros medios de comunicación, la academia y organizaciones de la sociedad civil, creada para “combatir la mentira durante la campaña electoral”, verificando datos “de dudosa procedencia que atentan contra la calidad informativa y deterioran el buen funcionamiento del sistema democrático”, según el texto que invitó a escuchar un panel integrado por el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, Emiliano Cotelo, Carolina Molla y Ana Matyszczyk.

Arim abrió la presentación destacando que Verificado.uy es “simultáneamente un evento inusual, inédito para el Uruguay, y a la misma vez un evento profundamente necesario”. “Estamos hablando de la heterogeneidad de medios de información de diversos sectores, con distintos enfoques periodísticos, de un cuerpo de académicos que cubre casi todo el universo de instituciones académicas del país, que le va a asegurar al país contar con una información verificada y creíble para todo el sector político”, agregó el rector de la Udelar. Arim destacó que se trata de “un lugar común en el que calidad informativa y calidad de la democracia van juntos”, pero que no implica “inclinar las aristas punzantes de la confrontación democrática”, ya que “una democracia aburrida no es una mejor democracia”. En el marco de esta campaña electoral, el rol de Verificado.uy debe ser colaborar “para que el campo de la confrontación se nutra de ideas y de razonamientos filosóficos y políticos, y no de golpes de efecto, de gritos escandalosos y, lo que es peor, de la viralización del rumor, la infamia y la mentira”, remarcó. Para Arim, estos fenómenos se cruzan con “nuevos oscurantismos”, “gobernantes que niegan verdades científicas”, “hasta movimientos de creencias que sostienen la desinformación, campañas antivacunas y la reconfiguración de nuevos mitos”. “Esta preponderancia de la cooperación es un aporte sustancial para que Uruguay configure una sociedad abierta, cosmopolita, heterogénea, una sociedad que sólo puede erigirse sobre los cimientos de una democracia informada y crítica, para debatir sobre ideas contrapuestas, pronta para condenar a la desinformación como estrategia”, concluyó el rector.

A la mayor velocidad posible

Por su parte, Cotelo contó un antiguo cuento tradicional judío sobre la mentira y afirmó que “este problema no nació con las redes sociales” y que “la mentira con intención de desinformar no es algo nuevo: es tan antigua como dañina, y está claro que la verdad de los hechos no es tan fácil de discernir y que desmentir no es tan fácil”. “La mentira requiere mentirosos, por supuesto. A veces mentirosos con recursos, tiempo, conocimiento, pero también necesita crédulos ansiosos, personas dispuestas a creer y difundir cualquier mensaje”, explicó. Para Cotelo, “el engaño a escala de manufactura industrial y la mentira multiplicada” son una realidad que exige respuestas “que sobrepasan la capacidad de los medios individuales”. “No sólo porque el trabajo de comprobar, que es complejo, debe hacerse rápido, sino porque la aclaración, una vez obtenida. debe circular a la mayor velocidad posible y con el mayor alcance posible”, añadió.

El periodista mencionó que para hacer posible Verificado.uy “más de 70 medios de comunicación, radio, prensa y televisión de Montevideo y del interior, se unieron con pares y con agencias internacionales de noticias, para enfrentar el efecto negativo de la desinformación”. “Una alianza colaborativa que no es propiedad de ninguna de las empresas. Entre todos creamos una redacción en la que trabajan veteranos con otros más jóvenes e incluso estudiantes, todos capacitados especialmente en la tarea de verificación, y todos vamos a difundir las comprobaciones que ese grupo haya realizado, para que lleguen de forma inmediata a la mayor audiencia posible”, agregó. Cotelo mencionó que la alianza cuenta con el finaciamiento de organizaciones como First Draft, Facebook, Google News Iniciative y Fundación Avina y se apoya “en el terreno ganado por otros colegas en otras partes del mundo”.

Molla destacó que la idea “pasó de ser un proyecto periodístico para transformarse en un proyecto cívico, un proyecto pensado para la ciudadanía”, y recordó una frase del escritor Mark Twain, de hace más de 100 años: “Una mentira puede viajar por el mundo mientras la verdad se está atando los zapatos”. “Eso es lo que está pasando con la desinformación. Lo nuevo son los métodos, los espacios donde se producen, cómo la opinión pública interactúa con esa información”, agregó, y afirmó que van a demostrar que “no es tan trabajoso chequear”, que “con algunas herramientas simples se puede aprender en pocos minutos y comprobar la veracidad de los que está circulando”.

Finalmente Matyszczyk, coordinadora de Verificado.uy, destacó que con este proyecto Uruguay se mete “en la lista de las democracias del mundo que combaten la desinformación a través del periodismo colaborativo” y aseguró que “no hay otro camino para mitigar de forma eficiente la mentira que se crea en la sociedad, sino a través del esfuerzo de todas las empresas que componen el circuito de un medio de comunicación de este país”. Destacó que Uruguay entendió que en esta lucha “no alcanza con los medios de prensa”, por eso Verificado.uy “es la única coalición en el mundo que también convoca a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil”.