Según Mónica Bottero, Cabildo Abierto “es una corporación”

El sábado pasado la Junta Federal del Partido Independiente (PI) definió que la candidata a la vicepresidencia sea la periodista Mónica Bottero. El candidato a la presidencia por el PI, Pablo Mieres, dijo tras la reunión que el cargo necesita “gente que sepa decir las cosas con firmeza, pero, al mismo tiempo, con un gran despliegue de calma, sinceridad y profundidad”.

Ayer, en conversación con la diaria, Bottero dijo que al partido le preocupa cómo votaron en las internas, pero sobre todo cómo fueron planteadas por los demás partidos. En esa instancia, el PI sólo alcanzó 2.073 votos. “Esta elección se leyó casi como una elección nacional y, de alguna forma, se desvirtuó lo que es su naturaleza”, que es elegir al candidato y las convenciones, sostuvo.

Para Bottero, “se llegó a decir el disparate de que Cabildo Abierto (CA) era el cuarto partido, porque fue el cuarto que tuvo más votos”. El partido que llevaba como único candidato al ex comandante en jefe del Ejercito Guido Manini Ríos alcanzó los 49.485 votos, pero Bottero sostuvo que en realidad el cuarto lugar se dirimirá en octubre. Para la candidata a la vicepresidencia del PI, CA “es una corporación”: “Sabemos que surgió de la corporación militar, donde se estableció cierta disciplina, como que había que ir [a votar]. Era una novedad, un candidato que estaba con un discurso que puede prender en determinados sectores que están enojados”.

La periodista aseguró que, en las elecciones internas anteriores, el PI votó menos que Unidad Popular (UP), pero después este partido tuvo un diputado, y el PI tres y un senador. En las internas de 2014, los liderados por Mieres llegaron a los 3.895 votos, mientras que UP alcanzó 4.661; en las nacionales, el PI llegó a 73.379 y UP obtuvo 26.869.

Para la candidata, otra de las explicaciones de la magra votación del PI fue el voto “cruzado” entre partidos: “Todo el mundo sabe que hay electores que quieren incidir en internas de partidos que después no votan en octubre”, comentó.

Además, dijo que la coalición frustrada de La Alternativa, que intentó, sin éxito, realizar el PI, también lo pudo haber perjudicado. “La Alternativa puede haber afectado, porque fue un proyecto que al principio daba la esperanza de poder abrir el espacio socialdemócrata. La izquierda moderada era una opción que estaba prendiendo bien en la sociedad, al punto de que [Ernesto] Talvi [Partido Colorado (PC)] ganó con un discurso más o menos parecido”, dijo. Aseguró que la asociación con Esteban Valenti (ex Frente Amplio) y Fernando Amado (ex PC) fue fallida y que al poco tiempo de concretarse “se comprobó que no iba a funcionar, se prefirió terminarla ahí y no cerca de las elecciones”.

“Errores pueden cometer todos. A veces, unos lo reconocen y otros no. Parece que en política no queda bien reconocer que uno cometió un error, y a mí me parece que es honesto, pero no salís indemne”, afirmó.

Bottero dijo que una de las condiciones que el PI pondrá para negociar con otros partidos será la transparencia: “El PI ha tendido como bandera la necesidad de transparentar la gestión pública”. Como ejemplo, dijo que proponen que el Tribunal de Cuentas tenga capacidad de veto en los gastos y plantearán la asignación de más recursos humanos y económicos para la Junta de Transparencia y Ética Pública. “No estamos hablando sólo del gobierno nacional; estamos hablando también de las intendencias, porque se han dado casos de gestiones poco claras y la conjunción del interés público con el privado”. aseguró.