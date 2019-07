Talvi consultó a la Corte ante eventual inconstitucionalidad en su fórmula partidaria

Este viernes el candidato presidencial del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, defendió la que Robert Silva sea su compañero de fórmula ante la posible violación del artículo 201 de la Constitución que parece inhabilitarlo a ejercer el cargo de vicepresidente. Silva fue integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública hasta que fue elegido por Talvi como compañero de fórmula. Según el artículo 201 de la Constitución, “los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, para poder ser candidatos a Legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección”.

“Presentamos un escrito con fundamentos jurídicos muy sólidos” dirigido a la Corte Electoral, indicó Talvi, que incluía el respaldo de nueve constitucionalistas, ex ministros de la corte y politólogos. El candidato comparó la situación de Silva con la de Danilo Astori. Indicó que en el currículum del ministro de Economía consta que “fue decano hasta mediados del 89” y “miembro del Consejo Directivo Central de la universidad, ente autónomo”, y eso no fue impedimento a la hora de presentarse como compañero de fórmula del candidato frenteamplista Líber Seregni en 1989. El colorado espera una respuesta favorable a su consulta, ya que “la Corte del momento no encontró ninguna objeción”.

De cualquier manera, Talvi consultó al co-redactor del artículo 201 de la Constitución, aprobado en 1967, el ex presidente Julio María Sanguinetti. “Prima el principio de libertad”, sostuvo Talvi, “si algo no está expresamente prohibido, y no lo está, no se le puede prohibir a ningún ciudadano que pueda ser elector o elegido”.

“La Corte se va a tener que expedir”, dijo en conferencia de prensa cuando se le cuestionó como procedería si la Corte no contestara a su consulta, “le estamos pidiendo que lo haga anticipadamente porque surgió esta controversia”. De acuerdo a la normativa, no corresponde responder a consultas genéricas, pero “acá estamos consultando con nombre y apellido si está dentro de las prerrogativas constitucionales”, agregó.

El líder de Ciudadanos se negó a considerar otro candidato hasta obtener respuestas de la Corte: “esperamos que lo haga de manera rápida, ojala de manera favorable”, sostuvo, y “con esa información en la mano, vamos a decidir”. Lo que mantiene con firmeza es su postura con respecto a las fórmulas paritarias que, en su opinión, deben llevarse a cabo “siempre y cuando se den las condiciones para que eso ocurra”. Silva “era el mejor candidato” y “va a representar a hombres y mujeres por igual, de la misma manera que lo hago yo”, expresó.