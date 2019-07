Talvi: “Hace diez meses Ciudadanos no existía, hoy vamos rumbo a noviembre”

“En los descuentos, con un gol de cabeza y en el área chica, ¿qué más podemos pedir?”, le preguntó Ernesto Talvi, el flamante candidato del Partido Colorado (PC) a la presidencia, a la centena de militantes que lo acompañaban en el hotel Four Points cuando se enteró de los resultados de las elecciones internas. Apenas tomó la palabra –después de dos horas de espera– fue “hacer un reconocimiento” a sus contrincantes partidarios, el ex presidente Julio María Sanguinetti y el senador José Amorín Batlle. Entre los agradecimientos de Talvi estuvo presente el senador Pedro Bordaberry y el ex presidente Jorge Batlle, al que le agradeció su apoyo para impulsarlo en el partido: “Confió en mí para seguir con esta responsabilidad, recorrió el país con 88 años endosando su confianza y me regaló el honor más alto que se le puede regalar un ciudadanos de la República: servir a la patria”.

“Nos sorprendió este resultado; teníamos alguna indicación previa de encuestas que decían que si se daban las circunstancias podíamos llegar a tener una ventaja holgada, pero sinceramente fue una sorpresa mayúscula que efectivamente se concretara”, aseguró Talvi a la prensa, emocionado luego de terminar su discurso. Con respecto a los futuros pasos, dijo que se debe imponer la cautela para decidir quién será el vicepresidente en la fórmula colorada, según lo que ocurra en los próximos días. Talvi cree que el PC tiene “grandes chances de ser la gran herramienta de transformación que fue en otras oportunidades”, y por eso, dijo que es necesario “llegar a la mejor fórmula posible”. Aseguró que “las puertas no están cerradas a nada”: “Creo que lo primero es que cada uno de los precandidatos converse a la interna de nuestros partidos para acordar prioridades programáticas. Después, sí, tender puentes muy rápidamente para ir construyendo un proyecto alternativo de país”.

En esta línea, aseguró que se comunicó con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou: “Nos comprometimos a que a partir de ahora vamos a trabajar para construir el futuro”, dijo, y aclaró que también habló con el candidato frenteamplista Daniel Martínez: “Nos felicitamos mutuamente”. “Sé que a él lo anima un espíritu institucional, republicano, que mira también al futuro”, comentó sobre el candidato electo por el oficialismo.

Voluntariado

Desde las 18.00 los militantes de Ciudadanos estaban concentrados en el hotel a la espera de los resultados. Algunos de ellos esperaron junto al precandidato y su familia en una habitación privada. A las 20.30, apenas se supieron los primeros resultados, un grito similar al de un gol se escuchó en todos lados, y luego los aplausos, los besos y los abrazos se multiplicaron. Ney Castillo, médico y referente del PC, estaba eufórico con la victoria. Dijo a la diaria que este resultado “no es sorpresa, sino reflejo del gran trabajo que hizo Ernesto en todo el país”. Igual de feliz estaba la ex primera dama Mercedes Menafra, quien destacó lo “visionario” que fue Jorge Batlle al impulsar la candidatura de Talvi.

María, una de las varias militantes que se quedaron junto al candidato todo el día, comentó a la diaria: “Fue el resultado de todo este trabajo, pero es mucho mejor de lo que esperábamos, es impresionante”. Con mucha emoción, la mujer explicó que trabajaron “a 200% por hora para poder llegar acá, con mucha disciplina de trabajo, mucho voluntariado, muchas ganas de hacer todo bien y alcanzar a todo el país”.

Otra militante que acompañaba a María destacó que fue clave en la campaña de Talvi “haber llegado a todo el país”, porque “muchos se olvidan”. “Acá no nos olvidamos, la gente dejó de lado sus protagonismos para poner el hombro. Cualquier persona que llamabas te decía que sí, que venía a colaborar, porque hay ganas de cambiar el país”, sostuvo.

Talvi también dedicó tiempo para agradecer a los militantes: “No hay discurso que sea capaz de hacerles justicia a todos ustedes, no hay palabras para expresar la admiración que me provoca la vocación de servicio, la disposición de darlo todo sin pedir nada a cambio”, enfatizó. Agregó que “el único destinatario” de sus esfuerzos es “el pueblo uruguayo”. “Hemos recibido un empujón gigante y por este camino vamos a seguir, primero rumbo a octubre y después, déjenme decirlo con un poquito de agrande: vamos al balotaje de noviembre, y vamos a ganarlo para dejarles a nuestros hijos ese pequeño país modelo con el que soñaba don José Batlle y Ordoñez”.

Luego agregó: “Vinimos para ser un factor disruptivo en el sistema político, para impulsar los grandes cambios, y hoy ustedes hicieron historia. Dieron el puntapié inicial para cambiar el rumbo del país”. Recordó que “hace diez meses Ciudadanos no existía más que en sueños”.