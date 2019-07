Varios ex dirigentes de Vamos Uruguay le piden a Bordaberry que vuelva y encabece una lista al Senado

“No es un capricho ser pedrista. Yo me enamoré del proyecto que Bordaberry llevó a cabo y él ha demostrado la brillantez que tiene. Soy una mujer de partido, pero nunca dejé de insistirle que el país no podía prescindir de él, y me consta que hay muchísima gente en todo el país haciendo lo mismo”. Con esas palabras la diputada Graciela Matiaude afirmó ser una de los varios dirigentes colorados de “todo el país” que le piden al senador colorado Pedro Bordaberry que revea la postura que tomó en 2017 y se presente como candidato al Senado en las elecciones de octubre.

“La idea es que vuelva a ser senador. No está impedido de sacar una lista al Senado, y como parlamentario no quedan dudas de lo que es, de su esfuerzo, de su compromiso, de lo que estudia, de su transparencia y honestidad... No hay calificativo que le podamos dar para describir su trabajo”, agregó la diputada. Según dijo, “si se concreta que saca una lista al Senado, no voy a tener dudas en acompañarlo”.

Matiaude aseguró que el candidato colorado Ernesto Talvi es un “excelente” presidenciable y recordó que lo apoyó en las elecciones internas, pero aseguró que presentar una lista encabezada por Bordaberry “podría aportarle un montón de votos al partido”, incluso “extrapartidarios”.

Alejamiento e insistencias

“Yo estoy terminando acá, pero tengo la tentación de seguir porque, a partir del 1º de marzo, cuando se establezcan todas las comisiones investigadoras y salte todo lo que ha pasado en estos 15 años en Uruguay, va a ser un placer estar acá trabajando en eso”. Así cerraba su intervención Bordaberry el martes en la Cámara de Senadores mientras se votaba el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Militar.

De hecho, son varios los dirigentes colorados que esperan que los dichos del senador colorado se vuelvan realidad. El ex diputado y ex director de UTE Fitzgerald Cantero dijo a la diaria que son muchos quienes “queremos que vuelva y hace mucho tiempo que venimos insistiéndole”. Ahora, con las elecciones nacionales cerca, a Cantero no le “sorprende” ni le parece “algo nuevo” que ese planteo adquiera “otra connotación”. “Esa insistencia de algunos ha estado arriba de la mesa desde hace mucho tiempo”, afirmó.

Las últimas veces que hablaron, su respuesta fue negativa. “Él es muy directo, no anda con vueltas. No dice nada distinto en un mano a mano de lo que dice públicamente”, sostuvo el ex diputado. De todos modos, los colorados no pierden la esperanza de que el legislador cambie de opinión y vuelva a candidatearse al Senado. “Hace mucho tiempo que estamos convencidos de lo brillante legislador que es y de la pérdida que sería para el país que no esté más en el Parlamento. Me parece que es un lujo que no podemos darnos. Y sé que esto que pienso yo lo piensa mucha gente y se lo manifiesta. Yo me reúno con él una vez por mes, y en los próximos días nos volveremos a juntar y hablaremos”, finalizó.