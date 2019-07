Vázquez le dijo a Villar que es “portadora de la vibra frenteamplista”

Esta tarde, el presidente Tabaré Vázquez recibió en la residencia de Suárez a la candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio (FA), Graciela Villar, quien decidió –“a partir” de la ronda de consultas que realizó el candidato del FA, Daniel Martínez, antes de cerrar la dupla presidencial– iniciar una serie de reuniones “con quienes han liderado los procesos de gobierno del FA” de cara al Plenario Nacional que el jueves proclamará la fórmula, según dijo a la salida de la reunión. La ex edila mantendrá hoy un encuentro con el ex presidente José Mujica.

Villar dijo que la reunión con el presidente fue un “reencuentro de carácter afectivo”. “La idea era tener un encuentro personal antes del plenario”, expresó la candidata, y afirmó que sintió el respaldo Vázquez a su candidatura a la vicepresidencia. Asimismo, aseguró que el presidente no hizo ningún comentario sobre el proceso por el cual se cerró la fórmula presidencial. “Hablamos de cuando comenzó como candidato a la Intendencia de Montevideo” e “hicimos un recorrido de las historias que habíamos compartido”, dijo Villar. También sostuvo que el presidente le manifestó “su convicción de que soy portadora de la vibra frenteamplista y que eso va a ser muy importante para fortalecer a la presidencia de Martínez”.

Sobre el encuentro del viernes con la ex precandidata frenteamplista Carolina Cosse, Villar contó que hablaron de “cómo podemos cerrar una etapa y enfocarnos en temas más importantes, como salir a la campaña electoral por el cuarto gobierno”. Aclaró que se trató del “inicio de un diálogo” por la duración de la reunión y que quedó “el compromiso de seguir trabajando juntas”. Consultada sobre si hubo algún pedido de disculpas por el proceso de la elección de la fórmula, la candidata dijo: “No, entre compañeros no hay disculpas”. En relación a lo que Cosse dijo sobre haber buscado su nombre en Google, la ex edila comentó que se trata de una “anécdota”. “A veces en estos escozores en la política se dicen cosas sin pensar”, expresó.

Villar aseguró que el respaldo a su candidatura se va a ratificar el jueves en el Plenario Nacional. “En principio todo lo que nos está llegando es que efectivamente cuento con el respaldo de los grupos y de las bases”, comentó. Señaló que aspira a que la aprobación de la fórmula sea por unanimidad, pero si eso no sucede “la legitimidad la da la mayoría”. A su vez, señaló que el hecho de que varios sectores hayan anticipado su respaldo a la fórmula “es la estrategia que corresponde a cualquier fuerza política que quiere articularse para salir de cara a las elecciones”. “Es una actitud inteligente; opciones siempre podemos tener todos, cada uno de nosotros puede tener una diferente, pero el tema es hacer la síntesis”, añadió.