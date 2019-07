Villar señaló que, “en la jerga común”, el trabajo del socioanálisis “se simplifica” como psicología social

La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio (FA), Graciela Villar, aclaró que nunca tuvo un título terciario y que su formación técnica está “debidamente documentada”. Así lo manifestó ayer, en un comunicado de prensa, a raíz de una nota publicada en El Observador que da cuenta del cambio en la descripción del perfil profesional en las redes sociales de Villar antes de que el candidato oficialista Daniel Martínez la postulara.

Según publicó El Observador el lunes, la ex edila se presentaba en su perfil de Twitter –según mensajes escritos entre 2017 y 2018– y en la página web de la Junta Departamental de Montevideo –al menos entre 2010 y 2014– como “psicóloga social”. Luego de su postulación a la vicepresidencia, Villar modificó la información y se presentó en redes sociales como “con formación en socioanálisis”. El mismo medio informó que Villar estudió en la década de 1990 en una ONG llamada Taller de Análisis Institucional y Grupos Operativo (TAIGO), registrada en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

“A través de este comunicado quiero aclarar que en ninguna instancia de mi actividad, tanto pública como privada, indiqué poseer un título”, manifestó la propia Villar en respuesta a la publicación. En el texto, la ex edila señaló que posee “formación técnica” con cuatro años de estudios “debidamente certificados” en el instituto TAIGO. “No tengo título universitario ni nunca dije haberlo tenido”, enfatizó. Asimismo, aclaró que “la modificación en su perfil en redes sociales fue, justamente, para evitar este tipo de especulaciones”. “Soy una analista institucional formada en el taller de análisis institucional y grupo operacional (TAIGO)”, concluyó.

En entrevista con TNU noticias, Villar aseveró que no es psicóloga y añadió que su “única universidad fue el movimiento sindical”, como había manifestado en su presentación oficial como candidata a la vicepresidencia por el FA. La ex edila explicó que sus circunstancias personales y el tiempo histórico que le tocó vivir determinaron que no culminara sus estudios. “No terminé cuarto año de liceo. Por lo tanto, es difícil que pudiera hacer una carrera universitaria”, manifestó.

Ante la pregunta de la periodista sobre su presentación en las redes como psicóloga social, la ex edila respondió que en el período en que estudió el curso en TAIGO (1990 y 1994) la Universidad de la República “no tenía título habilitante de psicología social” y que “en la jerga común el trabajo de socioanálisis se simplifica diciendo ‘psicología social’”. Villar aclaró que en ninguna de sus descripciones se presentó como poseedora de “una licenciatura ni de un doctorado”. A su vez, señaló que para practicar la política no es necesario ningún título; “lo que se necesita es ganas de representar y respaldo de la gente para hacerlo”, sostuvo.

Por su parte, el ex director de TAIGO Joaquín Rodríguez Nebot dijo a El Observador que la institución funcionó hasta 1994, cuando se fundó la Facultad de Psicología, y que se entregaba un “certificado que era de socioanálisis” que “no debe ser confundido con psicología social”. Por lo tanto, para Rodríguez la candidata no puede definirse como psicóloga social. Actualmente, para obtener el título de psicólogo social se requiere cursar la Licenciatura en Psicología y luego una especialización en el área.