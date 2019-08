Abel Duarte (1958-2019)

Ayer, unos días antes de cumplir 61 años, falleció el comunicador y conductor radial Abel Duarte a causa de una neumonía. Nacido en un paraje de Valle Edén (Tacuarembó), Duarte lanzó su histórico programa Musicalísimo en 1976 en la radio Continente, y en 1984 pasó a Oriental, donde terminó de consolidar su carrera y de convertir su programa en un clásico.

Con los años, se acercó a la política y militó activamente en el Partido Colorado. En 2009 lanzó su lista 1214 con el Foro Batllista, y en 2014 fue electo diputado suplente, siempre bajo el ala del senador José Amorín Batlle, con quien hizo campaña en las elecciones internas, a las que infundió su impronta: cuando presentó su lista 1215 cerró el acto con una anunciada presentación de Los Iracundos.

Su pasaje por el Parlamento había sido una “experiencia inédita”, decía, asegurando que si bien siempre “amó la política”, debía cuidar a Musicalísimo. “Acordate de que es el único programa del dial uruguayo que sale los 365 días del año: no hay feriados, no hay nada. Y además están los bailes. Tenía que tener un espacio, y no lo tenía. Pero me estoy preparando desde hace mucho tiempo para esto. No le tengo miedo al trabajo”, admitía hace unos años en diálogo con la diaria.

Cuando hablaba de los gobiernos frenteamplistas, Duarte prefería el de Tabaré Vázquez: “No estoy disconforme con los gobiernos frenteamplistas; no todo es tan malo, ni todo es tan bueno. Todos los gobiernos han cometido errores: colorados, blancos, frenteamplistas. De Vázquez rescato dos cosas: que le haya dado la ceibalita a cada niño y que no se pueda fumar en espacios públicos”. Ayer, mediante un comunicado de Presidencia, Vázquez manifestó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores, destacando su histórica continuidad en la radiofonía nacional.