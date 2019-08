Acuerdo de Rafael Michelini con Darío Pérez pone en jaque al Frente Liber Seregni

La decisión del Nuevo Espacio (NE) de hacer un acuerdo electoral con el diputado de la Liga Federal Frenteamplista (LFF) Darío Pérez en Maldonado generó una crisis interna en el Frente Liber Seregni (FLS). Ahora este bloque deberá resolver si adhiere de forma conjunta o desintegrada al sublema Progresistas, que formó el ex precandidato Mario Bergara; por otra parte, la lista común al Senado que iban a presentar Asamblea Uruguay (AP) y Alianza Progresista (AU) parece ser historia.

“En política no todo es la calculadora. La política son principios, coherencia y ética. En ese trillo hemos andado y en eso estamos!”, tuiteó el miércoles la ministra de Turismo y principal referente de AP, Liliam Kechichian, luego de que se conociera el acuerdo. Pérez está enfrentado desde hace varios años con el diputado aliancista y ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos. Sin embargo, desde el sector niegan que la ruptura tenga que ver con eso, sino con la consecutiva indisciplina partidaria del diputado de la LFF.

El dirigente de AP Julio Pérez reconoció ayer a El Observador que el acuerdo electoral que se había “tejido” con AU se “quebró”. La molestia de AP con AU está relacionada a la indiferencia que demostró el sector de Astori cuando Michelini manifestó su interés en aliarse con Pérez. “Es un problema de AP, no de AU”, había dicho el miércoles a El Observador el diputado astorista Carlos Varela.

De los Santos, sin embargo, prefirió matizar la situación: aseguró ayer que “AP está aún en el FLS con AU y el NE”. El diputado sostuvo que el nuevo bloque que se busca construir dentro del sublema Progresistas pretende asegurar como “seña de identidad” el “seregnismo”, que implica pensar en “el día después”. “En un gobierno sin eventuales mayorías parlamentarias, se debe preservar mucho más la unidad de acción, y quienes salgan electos por este espacio deben asegurar esa unidad de acción y la disciplina partidaria. Pero los antecedentes de la LFF no demuestran eso, entonces podría ser un acuerdo electoral pero no un proyecto como el FLS”, expresó. De los Santos dijo a la diaria que si dentro de Progresistas “Michelini va a un acuerdo con la LFF, nosotros no participamos”. No obstante, recordó que ayer Bergara dijo en una entrevista con la radio Del Sol que, en caso de que los sectores del FLS ingresaran por separado al sublema, se priorizaría “la negociación con el sector en que no esté Darío Pérez”. Bergara sostuvo que Pérez genera “mucha resistencia” por sus indisciplinas y que no es su “prioridad” aliarse con él. La postura de AP es no compartir sublema con Darío Pérez, y en este sector confían en que Bergara tampoco quiere aliarse con el diputado. Por lo tanto, si el NE insiste en incluir al legislador en el sublema, tendrá las puertas cerradas dentro del sublema Progresistas.

Amplitud

“Estamos viendo y analizando toda la información. No sabemos si se hace el sublema grande”, dijo el líder del NE, el senador Rafael Michelini. Para el legislador, es fundamental que la alianza se piense con “amplitud”, algo que considera una característica intrínseca del FA. “Es lo que pregonamos”, expresó.

Michelini habló además de la importancia de que el FA recupere la Intendencia de Maldonado, “algo que va a ser con el esfuerzo de todos, incluido el de Darío Pérez”, quien aspira a ser candidato en ese departamento junto a De los Santos. “Si no se tiene amplitud, no se gana la intendencia”, resumió.

En tanto, el delegado nuevoespacista ante la Mesa Política, Carlos Calvo, dijo que la postura del sector no es plantear la alianza con Pérez para salir del FLS, sino “dentro del FLS”, para “hacer un acuerdo sin exclusiones”. “Nuestro objetivo es tratar de mantener el Senado; hasta ahora lo hemos conseguido siempre, y para eso hay que buscar alianzas. Hemos hablado con casi todos los sectores y si bien no sé qué va a pasar, queremos estar dentro del FLS, pero que nadie nos imponga a quién tenemos que poner o dejar de poner en nuestra lista”, planteó. “A todo esto, el Partido Demócrata Cristiano [aliado de AP] ya había anunciado que iba a llevar el senado de Bergara en Montevideo. ¿Cómo cierra que una parte de un sector que está con nosotros compite contra nosotros en el Senado?”, observó.

“Tema generalizado”

Por su parte, el senador de AU Miguel Vasallo dijo que “el problema es que el conflicto en Maldonado [en AP] lo generalizaron a todo el país”. “Nosotros no rompimos nada. Planteamos acumular bajo el sublema Progresistas y el tema de ellos [por AP] es que si entra Michelini con Darío Pérez no van, entonces son ellos los que se bajan del acuerdo”, expresó, señalando que tampoco tendría sentido “excluir a Michelini para armar un sublema entre muchos”. “Si se sienten incómodos no es lo mejor, pero no podemos hacer nada”, agregó.

Vasallo además dijo no entender por qué AP “se la agarró” con AU al anunciar el quiebre de la lista conjunta al Senado, algo que calificó de “un error”. Respecto del futuro del FLS en cuanto proyecto político, dijo que difícilmente mantenga la estructura anterior, ya que “está en un ciclo que se empieza a agotar o se agotó”, y resta ver “cómo se define el futuro en el contexto del FA y de la política nacional”, en la que “hay ciclos y se cumplen los procesos de los grupos, y esto es parte de un ciclo que se está redifiniendo”.

Por su parte, el diputado de AU José Carlos Mahía dijo que el sector considera “muy importante” poder ratificar “todos los acuerdos alcanzados”, incluso los que se hicieron con AP.