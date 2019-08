Adeom prevé realizar otra ocupación este viernes, después del desalojo del jueves

Este jueves de mañana, representantes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), que sigue en conflicto, ocuparon el segundo piso de la Intendencia de Montevideo (IM), donde se encuentra el despacho del intendente Christian Di Candia. Así las cosas, la comuna se amparó en el decreto 354/010, que en su primer artículo establece que al ocurrir una ocupación de una institución pública por parte de trabajadores, el jerarca de esa dependencia solicitará el desalojo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que “procederá en forma perentoria a tentar una conciliación sujeta a condición de que los ocupantes depongan su medida en forma inmediata”. Pero como luego de establecido el procedimiento no se logró la desocupación, el ministro de esa cartera, Ernesto Murro,le solicitó a Eduardo Bonomi, ministro del Interior, que procediera al desalojo,como establece el segundo artículo del decreto mencionado.

“Lo lamentable de la jornada fue que volvieron a mandarnos al Ministerio del Interior para el desalojo. Abajo estaban los autos y las camionetas, y la Policía entró a la IM. Pero en ningún momento pasó la administración para buscar una solución”, dijo a la diaria Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom. Sostuvo que los jerarcas de la IM se habían comprometido a responder sus reivindicaciones, pero ninguno se hizo presente donde estaban ocupando, al igual que el anterior intendente, Daniel Martínez, que “nunca hablaba con los trabajadores y nunca daba una respuesta”.

La gremialista destacó que la ocupación tuvo efecto solo en la interna de la IM, y que no afectó “en nada a la población”, ya que “no cortó servicios”. En cuanto al conflicto, Ripoll dijo que si bien públicamente se ha dicho que Fernando Puntigliano renunció a su cargo de director de Desarrollo Ambiental porque no estaba de acuerdo con retrasar la licitación para que empresas privadas se encarguen de parte de la limpieza, en los hechos, “es claro que la licitación no se paró”. “Si no hay un documento que diga que no se va a seguir adelante con la privatización, la licitación está ahí. Si nos sacan los camiones, a pesar de que Di Candia nos dijo que los iba a devolver, está claro que en realidad están pensando en aplicarla”, sostuvo Ripoll.

La sindicalista agregó que además se está por adjudicar la privatización de la limpieza de “todas las ferias”, y que Puntigliano ya había “privatizado mucho”. Puso como ejemplo que, en la actualidad, la empresa Teyma “traslada los contenedores” y también “pone nuevos”, algo que era “innecesario privatizarlo”, porque la IM “tiene la infraestructura interna para hacerlo”. “El cambio de director no cambia nada en lo que tiene que ver con el conflicto, y políticamente no hay una resolución de decir que en lo que queda de esta administración no se va a privatizar nada más”, indicó.

Ripoll también dijo que la IM no ha cumplido con algunos de los convenios que firmaron, como el relativo a los sectores Fúnebre y Necrópolis, que estuvieron en conflicto durante un largo tiempo. “A veces no tenemos sepultureros para realizar la tarea en el cementerio, ni quien limpie las salas velatorias, porque no cumplieron con el ingreso de personal. Tampoco cumplieron con el abordaje psicológico que habíamos acordado para los compañeros. Seguimos teniendo compañeros que están enormemente afectados”, sostuvo. Por último, Ripoll dijo que seguramente hoy ocuparán otro lugar y que seguirán tomando medidas hasta que la IM les responda “todos los puntos”.

A su vez, Fernando Nopitsch, secretario general de la IM, dijo a la diaria que con Adeom se han reunido “todo este tiempo”, y lo seguirán haciendo mientras “no haya medidas”, por lo tanto, “si quieren seguir jugando a este juego, que sigan jugando”. Consultado por los planteos del gremio, el jerarca respondió que “han dicho tanto disparate” que no va “a entrar”. Agregó que “es muy difícil trabajar así” y que, por ejemplo, en estos días hicieron un llamado para que ingresen funcionarios al sector Fúnebre. “Si pretenden que a todo le digamos que sí, están muy equivocados”, finalizó Nopitsch.