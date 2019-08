Alianza Progresista se distancia de Asamblea Uruguay y se parte el FLS

Alianza Progresista (AP), sector frenteamplista que tiene como su principal figura a la ministra de Turismo Liliam Kechichian, rompió su alianza que iba a proyectar con Asamblea Uruguay de cara a las elecciones nacionales, que implicaba entre otras cosas una lista única al Senado.

Según publicaron hoy varios matutinos, el problema se produjo luego de una alianza de otro sector del Frente Liber Seregni, el Nuevo Espacio, con la Liga Federal Frenteamplista, cuya principal figura es el diputado Darío Pérez, rival en Maldonado de otro diputado de ese departamento, el ex intendente Óscar de los Santos, que es parte de AP.

En declaraciones a El Observador, el dirigente de AP Julio Pérez dijo que “el acuerdo que se había tejido con Asamblea Uruguay se rompió". "Nosotros fuimos a comunicarle a Danilo Astori [...] que si Michelini iba a entrar, fenómeno, pero que si iba con Darío Pérez nosotros no estábamos. La contestación de Asamblea Uruguay fue un tanto grosera para nuestro gusto", dijo Pérez.

En tanto, Kechichian escribió en Twitter que “en política no todo es la calculadora. La política son principios, coherencia y ética. ¡En ese trillo hemos andado y en eso estamos!”. Según Pérez, Asamblea Uruguay trasladó "toda la responsabilidad" del problema a AP. "En realidad, es lo mismo que decir que lo de [Raúl] Sendic es un problema de la lista 711. Fue un problema de todo el FA”. Según Pérez, Michelini “rompió” el Frente Líber Seregni al acordar con el diputado de Maldonado. "No estamos de acuerdo en compartir un espacio político que se llama renovador, seregnista y progresista con Darío Pérez. No queremos tener nada que ver", expresó.