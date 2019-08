Apuntes de campaña del 21 de agosto: Pausa imprevista por el anuncio de Vázquez

(Hoy es 21 de agosto. Faltan 67 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

El anuncio realizado ayer por el presidente de la República introdujo un factor imprevisto y delicado en la campaña electoral. Los factores emocionales tienen un peso cada vez mayor en las decisiones de los votantes, y si bien es obvio que los partidos opositores no renunciarán a criticar la gestión del actual gobierno, la situación del doctor Tabaré Vázquez los obliga a ser sumamente cuidadosos en cualquier planteamiento que pueda interpretarse como un ataque directo contra él. Y no sólo por criterios éticos de respeto, sino incluso por consideraciones puramente pragmáticas: en este país es difícil encontrar a alguien que no sepa lo que implica la posibilidad de un cáncer, y la percepción de una conducta indebida puede generar fuertes rechazos.

Antes de que ese anuncio determinara una pausa, quizá la noticia de mayor impacto había sido la revelación de que un convencional de Cabildo Abierto fue activista neonazi. Según informó El Observador, Germán Dorrego no sólo tiene antecedentes en la materia registrados por el Ministerio del Interior, sino que hace unos años llegó a tatuarse símbolos nacionalsocialistas. la diaria habló con él, y Dorrego arguyó que esos hechos ocurrieron “cuando era joven”. El escribano Guillermo Domenech, compañero de Guido Manini Ríos en la fórmula de CA, dijo que no es posible realizar “un estudio minucioso” de todas las personas que se acercan al partido. Es cierto, pero como no se trata del primer caso, quizá la cuestión es por qué ciertas personas eligen acercarse a CA.

En todo caso, la gente puede cambiar con el tiempo, y quizá una prueba de ello es que el historiador y escritor Leonardo Borges, que ha sido panelista y columnista en varios medios de comunicación, se desempeñó hace unos años como asesor y jefe de prensa de Eleuterio Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa Nacional, y ayer decidió incorporarse a la Unión de Izquierda Republicana (Unir), aliada con el Frente Amplio y liderada por el diputado Fernando Amado, cuyo perfil es sin duda bastante distinto al del fallecido ministro. Borges será candidato a diputado por Canelones.

Por otra parte, el senador nacionalista Jorge Larrañaga informó en la mañana de ayer, entrevistado por el programa Todo Pasa, de Océano FM, que se propone presentar en el próximo período de gobierno un proyecto de ley que no permita la difusión de resultados de encuestas sobre intención de voto en las últimas semanas de campaña. El legislador afirmó que esos datos influyen en los resultados electorales, y puso como ejemplo su propio caso en las recientes internas del Partido Nacional: según alega, muchas personas que pensaban votarlo decidieron apoyar a Luis Lacalle Pou, porque las encuestas mostraban que este podía ser derrotado por Juan Sartori. Lo que no explicó es por que le parece inconveniente para el interés general que los ciudadanos tengan en cuenta toda la información disponible para decidir qué harán.

Hasta mañana.