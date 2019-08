Apuntes de campaña del 30 de agosto: Calculadora en mano

(Hoy es 30 de agosto. Faltan 58 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

La política está muy lejos de ser una ciencia exacta, pero requiere muchos cálculos. Por ejemplo, al elaborar proyectos para la seguridad social; al sacar cuentas sobre el rédito de una alianza electoral; o al exponer ofertas con un ojo puesto en la demanda. Con todos esos cálculos se cruzan, a veces en forma problemática, las orientaciones de fondo e incluso -aunque esto suene ingenuo en el marco de la campaña- los principios.

El candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, sigue dando a conocer en forma escalonada a sus asesores y portavoces sobre distintos asuntos, lo cual le permite alimentar con cierta frecuencia los titulares. Ahora le tocó el turno a la seguridad social, y las personas elegidas son Jimena Pardo y Braulio Zelka, que dialogaron con la diaria sobre sus criterios para promover una reforma “integral” del sistema, con cambios graduales y previsibles que aumente la sustentabilidad, la transparencia y la equidad, sin intención de eliminar las AFAP. La cuestión es espinosa en medio de la campaña, porque involucra a vastos sectores de la ciudadanía, y puede impactar incluso a muchas personas que no se verían afectadas. La gran mayoría de los partidos coincide en que será preciso convocar a un amplio diálogo: el asunto es qué propondrá cada uno en ese diálogo, y en qué medida se puede manejar la percepción de que los cambios no serán indoloros.

Tampoco es indolora la negociación entre los sectores oficialistas que reivindican el seregnismo. Ya era un hecho que los sectores integrantes del Frente Líber Seregni (FLS) no iban a presentar una lista común al Senado: pero se había anunciado que acumularían entre sí una de Asamblea Uruguay (AU) y Alianza Progresista (AP), y otra del Nuevo Espacio (NE). Luego el Partido Demócrata Cristiano decidió que se sumaría a los sectores que apoyan la candidatura al Senado de Mario Bergara, y finalmente AU se avino a sumar en un sublema con esos sectores, dejando atrás el distanciamiento de su líder, Danilo Astori, con Bergara. Pero cuando parecía que todo se iba acomodando, el NE se acercó a Darío Pérez para fortalecer su chance de entrar a la cámara alta, y ahora AP plantea que no acepta compartir un sublema con Pérez. No se sabe cómo terminará la historia, pero parece claro que Astori ya no tiene la última palabra en el “espacio seregnista”.

Mientras se terminan de tejer o destejer los acuerdos internos, siguen las actividades “hacia afuera”, y representantes partidarios cotejan en público sus propuestas. Figuras del Partido Colorado, el Partido Nacional y el FA hablaron sobre seguridad pública en una charla organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo, y Martínez compareció junto al candidato de Unidad Popular, Gonzalo Abella, ante varios colectivos de jóvenes, para responder a sus inquietudes en varias áreas. A dos meses de las elecciones, quizá ya es tarde para profundizar más allá de las consignas, y antes quizá era muy temprano...

Hasta el lunes.