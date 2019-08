Gonzalo Abella no está de acuerdo con el “extremo” de promover la “paridad absoluta” en el Parlamento

Los candidatos del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, y de Unidad Popular (UP), Gonzalo Abella, fueron los primeros protagonistas del ciclo “Jóvenes eligen”, que comenzó ayer de noche y continuará en setiembre. La iniciativa es impulsada por varios colectivos de jóvenes que hace meses se reúnen para pensar preguntas sobre temas que les preocupan, que procuran recibir en estos encuentros las respuestas de los candidatos presidenciables.

La primera pregunta de los jóvenes fue sobre los planes de políticas de vivienda que tienen en mente impulsar para los jóvenes. El primero en responder las preguntas fue el candidato oficialista, quien planteó que se trata de un sector de la sociedad que no tiene las “herramientas para poder ahorrar” y, por ese motivo, propuso impulsar medidas que atiendan esta especificidad, como el alquiler con subsidio y con posibilidad de compra.

A su turno, Abella contó que su partido trató de impulsar una propuesta que “apuntara” a los sectores de salarios estables, pero que no tienen capacidad de ahorro previo ni posibilidad de participar en una cooperativa. En ese marco, crearon el Plan Nacional de Vivienda Popular, que “se aprobó” en la Cámara de Diputados y tuvo un “fuerte” respaldo del movimiento social. No obstante, recordó que luego, en el Senado, el proyecto fue modificado: “Mantuvieron el título y sacaron todo el contenido, y crearon un ‘instituto de reforma urbana’ que no va a crear una sola casa”.

Otro de los temas por el que fueron consultados ambos candidatos fue sobre la aplicación de la ley de acciones afirmativas para la población afro. Martínez hizo referencia al trabajo que desarrolló cuando estuvo al frente de la Intendencia de Montevideo y contó que aplicaron la ley impulsando llamados específicos. “Todo el mundo reconoce la necesidad, pero después es muy difícil que se aplique”, reconoció. También sostuvo que es necesario trabajar en desarrollar el reconocimiento cultural. “Hay que hacer eso a nivel de nación”, planteó.

En su intervención, Abella sostuvo que su partido coincide con el FA en un principio: “La equidad significa el tratamiento desigual en situaciones desiguales”, dijo, y, en esa línea, aseguró que toda ley que intente compensar la desigualdad siempre va a tener el apoyo de su partido. Sin embargo, planteó que eso no significa que lleguen “al extremo” de apoyar la paridad “absoluta” en el Parlamento. “Yo le digo la paridad absoluta porque a veces una mujer llega a un cargo de mucha importancia, como Angela Merkel o Theresa May”, afirmó, y añadió que no habían hecho “mucho por el derecho de género. Entonces lo más importante es generar una actitud”. Recordó que la opresión de la mujer es la “más antigua” de todas, pero sostuvo que “quizás la idea de que hay que promover a la mujer en todos los cargos sea innecesaria, porque nosotros lo estamos viendo en el relevo joven que tenemos [en UP]: hay más muchachas que muchachos, y en la universidad y en otros lugares también pasa lo mismo. No creemos que el problema sea mecánico, sino de actitud. Podemos decir Ni Una Menos y seguirá habiendo femicidios. Tenemos que generar una conciencia”, concluyó.

En relación con las consecuencias del terrorismo de Estado y de las políticas sobre el pasado reciente, Martínez planteó que en primer lugar el próximo gobierno deberá “fortalecer” y dotar de recursos a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para encontrar diversos caminos que permitan continuar la búsqueda. Por su parte, Abella propuso anular de inmediato la ley de caducidad y sostuvo que el oficialismo tuvo mayoría parlamentaria por tres períodos consecutivos y no lo hizo. “Se nos dijo que fue plebiscitado, pero ¿cómo se puede plebiscitar el fascismo?”, se preguntó.