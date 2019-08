Astori sobre críticas de Lacalle Pou: “No entiende de lo que está hablando”

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, criticó hoy en rueda de prensa al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien durante un acto en Fray Bentos planteó que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para que la crisis argentina no impacte en Uruguay.

“No entiende de lo que está hablando, no comprende las medidas que ha tomado Uruguay en relación a la crisis, no sabe lo que es el desacople, no compara la enorme solidez financiera que tiene Uruguay con la que tenía antes y por lo tanto tampoco comprende la diferencia que hay entre desacople e impacto como el que tenemos en el turismo receptivo”, afirmó el líder de Asamblea Uruguay. Según su opinión, cuando “no se entiende de qué se está hablando se cometen errores de razonamiento”.

“No hay ningún efecto, parecido siquiera, a los que habíamos tenido en otras épocas de crisis, como en 2002. Uruguay tiene una exposición al riesgo argentino absolutamente menor a la que tuvimos en el pasado”, comentó.

El titular del MEF agregó que nuestro país hoy tiene una “red de estabilidad financiera absolutamente sólida”, y es impensable que “hubiera efectos” similares a los años del “corralito, crisis bancaria y crisis de la deuda”. Según Astori, por otra parte, las “posibles autoridades de gobierno” argentino, en referencia a Alberto Fernández, difícilmente cometan “los errores garrafales del pasado, como decretar el default”. “Uruguay está desacoplado del riesgo argentino”, concluyó.

En un acto en Fray Bentos, Lacalle Pou había planteado que decir que la situación eb argentina no tendrá impactos “es desconocer lo que pasó en su momento aquí en Río Negro". ““Estamos tan interconectados que un salto en la moneda como hubo estos días en Argentina, enseguida repercutió acá, tan es así que el gobierno uruguayo tuvo que salir a incidir sobre el precio, o sea que el resultado electoral y la incertidumbre argentina enseguida tuvo una repercusión económica en nuestra realidad”, manifestó el candidato blanco.