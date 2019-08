Beatriz Argimón dijo que no es proclive a modificar la ley trans

La presidenta del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) y candidata a la vicepresidencia, Beatriz Argimón, aseguró que no es proclive a derogar o modificar la Ley Integral para Personas Trans. El domingo el prerreferéndum no alcanzó los votos necesarios para seguir con el proceso de derogación de la ley. Para que se llamara a un referéndum, una instancia de votación obligatoria, el recurso debía llegar a 25% del padrón electoral, cerca de 670.000 votos, pero sólo llegó a 10%, unos 271.946 sufragios, entre adhesiones y votos observados. “El partido no tomó la decisión de acompañar esta iniciativa. La vida parlamentaria es independiente, nuestros representantes son libres de tener instancias de iniciativas”, dijo Argimón en rueda de prensa, según consignó Radio Uruguay.

El domingo, el diputado Rodrigo Goñi (Todos) anunció que promoverá un proyecto de modificación de la ley para eliminar la posibilidad de que menores de 18 años accedan a tratamientos farmacológicos. Ayer, la coordinadora de la bancada de diputados de Todos, Graciela Bianchi, dijo que hasta que Goñi no presente el texto no emitirá opinión y añadió que hoy se reúnen los representantes nacionalistas. De todas formas, Goñi había adelantado a la diaria que tiene la decisión tomada, aunque lo presentará en la bancada para ver si algún otro legislador lo quiere acompañar.

El diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional) dijo a la diaria que él votó el domingo porque tiene discrepancias con algunas de las disposiciones de la ley y precisó que “en temas sensibles” es partidario de que la ciudadanía sea la que decida. De todas formas, como el recurso fue rechazado, Abdala sostuvo que ahora “lo que no nos gusta de la ley tendremos que prevenirlo y suplirlo por otras vías”, por ejemplo, por medio de “la educación y el apoyo para que los menores tomen libremente sus decisiones”.

Sobre la iniciativa de Goñi, Abdala opinó que ya “hubo un pronunciamiento”, por lo que “hay que dejar que las cosas decanten”. “No es tiempo de pensar ni en derogaciones ni en ajustes normativos; venimos de un pronunciamiento popular. Nos guste o no, los mecanismos de democracia directa tiene estos efectos, terminan brindando la norma que se pretende impugnar”, afirmó. Dijo que votó “en silencio” y no hizo campaña porque “era partidario de impugnar sólo las disposiciones vinculadas con los niños, niñas y adolescentes. Nunca estuve en contra de los mecanismos reparatorios”, sostuvo.

En tanto, el diputado por el departamento de Rivera, Gerardo Amarilla (Todos), dijo ayer a la diaria que, a pesar de que votó, no estuvo de acuerdo con el procedimiento, ya que “estamos en medio de una campaña electoral”. En cuanto a la posibilidad de modificar la ley, dijo: “Estamos a 50 días de terminar el período legislativo, no sé si dan los tiempos para plantear un tema así”.