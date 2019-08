Botana: el Partido Nacional no puede contar con el voto de Sartori en el Senado

El ex intendente de Cerro Largo Sergio Botana volvió a ser crítico con la irrupción del empresario Juan Sartori en la política y en su partido e insistió con que el ex presidente José Mujica estuvo detrás de su precandidatura.

"Alguien le había dado la autorización para sociedades anónimas, le dio la plata para pagar la deuda del banco privado, le dio el cannabis, le dio la contribución inmobiliaria del lugar en donde estaba, todo”, dijo Botana en una entrevista con Radio Montecarlo.

“Para mí Mujica estaba detrás de la candidatura de Sartori y políticamente sigue estando”, opinó. Si bien dijo que no puede demostrarlo, sí puede aportar “algún dato”. “Cuando confluyen los intereses, los he visto defender las mismas cosas en los mismos tiempos. ¿A quién va a responder? Le he visto hablar muy mal de Lacalle Pou, nunca lo vi hablar mal de Mujica", sentenció.

De hecho, Botana sostuvo que si Sartori llega al Senado, el Partido Nacional “no puede contar con ese voto”.