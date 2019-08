Cabildo Abierto informó que el convencional que integró organizaciones neonazis militó en el FA

Cabildo Abierto (CA) publicó ayer en redes sociales que Germán Dorrego, el convencional de su partido que integró organizaciones neonazis, estuvo vinculado al Frente Amplio (FA). El partido indicó que el convencional integró una lista del oficialismo en 2014 y cuestionó que nadie lo haya acusado de “neonazi” cuando era frenteamplista. “Hoy es uno de los miles de desencantados que prefieren Cabildo Abierto. La operación mediática de escrache contra un cabildante, como siempre con medias verdades y falsedades. Las ‘fuentes policiales’ estaban de vacaciones en el 2014”, escribió CA. Unos días atrás, El Observador había informado en una nota sobre el pasado de Dorrego y su vinculación con organizaciones neonazis.

Según la publicación de CA, Dorrego habría integrado el lugar 57º de la lista del Movimiento Alternativa Socialista (MAS) en las elecciones internas de 2014. El candidato de CA, Guido Manini Ríos, hizo referencia a este caso en su recorrida por Artigas el sábado. “Cuando estaba en otro partido nadie decía nada, y cuando se lo vincula con CA enseguida aparecen historias y antecedentes. Primero queremos verificar todas las cosas, creemos que hay muchas cosas que se dicen que son grandes falsedades”, afirmó Manini Ríos, según consignó Radio Uruguay.

En tanto, Javier Cousillas, integrante del MAS, dijo a la diaria que su sector se define “socialista” y está en contra de toda forma de discriminación. “Estamos averiguando si se trata de la misma persona. Nosotros desde la dirección del MAS no recordamos que en nuestras filas haya militado una persona con este nombre y apellido. Eso no implica que no haya participado en nuestras hojas, pero vamos a averiguar cómo pudo haber ingresado”, explicó, y añadió que en esas elecciones el MAS se presentó junto con integrantes escindidos de Izquierda Frenteamplista Independiente. “Esto nos obliga a extremar los cuidados y ver de una u otra forma cómo se vinculan las personas al espacio”, explicó Cousillas. “Nos llama la atención que esta supuesta vinculación tenga mayor difusión que la del militar Eduardo Radaelli, que aparece en los primeros lugares de la lista de Cabildo Abierto y fue identificado como asesino de Eugenio Berríos”, concluyó.

Otro identificado

El actual asesor en seguridad de CA, Antonio Romanelli, fue custodia carcelario en las barracas del Penal de Libertad entre 1978 y 1979. “Se caracterizaba por ensañarse con las personas adultas mayores, con problemas psicológicos y, fundamentalmente, con la gente de la comunidad judía, a las que les hacía un seguimiento muy particular. Incluso las mencionaba por su nombre y su apellido”, relató el jueves Gastón Grisoni a Radio Uruguay, y añadió que varios ex presos políticos lo recuerdan por su rol al frente de las “requisas” y “plantones”.

Ante estas denuncias, el candidato de CA respondió que “son cosas que no tienen fundamento” ni “sustento”. “Él fue un oficial como fuimos todos en las distintas épocas en que nos tocó, y no creo que haya nada veraz en lo que se está diciendo”, dijo en la recorrida por Artigas. “Me parece que no tienen sentido esas acusaciones. Durante 40 años nadie dijo nada y ahora que se lo ve en Cabildo Abierto empiezan a aparecer estos dichos. Cada vez que se puede involucrar o nombrar a alguien no se escatima”, sentenció.