Cabildo Abierto y el Partido Verde Animalista proclamaron sus fórmulas; el Partido Digital no pudo

Con 326 votos, Cabildo Abierto, el partido que impulsa a la presidencia al ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, aprobó la candidatura de su compañero de fórmula, Guillermo Domenech.

Tras su designación, Domenech sostuvo que Manini Ríos “puede ser el nuevo Artigas que encolumne a los orientales en Cabildo Abierto para salir de este atolladero en que nos encontramos”, dado que “la patria está en peligro”. “Es el hombre que tiene capacidad de conducción, probada honestidad y carisma”, aseguró. Luego dijo que en el “campo” de la campaña electoral existen “cruceras que dicen que no queremos dialogar, cuando hemos dicho que estamos para hacer gobernable el país, y que dicen que el voto a Cabildo Abierto es inútil [en referencia al ex presidente colorado Julio María Sanguinetti], cuando es el voto más útil de todos”. “A esas cruceras las vamos a correr con el talero”, aseguró.

También designó su candidata a vicepresidenta el Partido Verde Animalista: será Ana Cordano quien acompañe al mediático abogado Gustavo Salle. En total, 273 convencionales eligieron a la escribana, autodefinida animalista. En una breve rueda de prensa, el abogado dijo que, de no llegar al balotaje, no votará en la segunda vuelta y pagará la multa correspondiente.

El que no pudo alcanzar el mínimo de adhesiones necesarias fue el Partido Digital. Necesitaban 251 convencionales para proclamar al chef Diego Ruete compañero de fórmula de Daniel Goldman, pero no llegaron siquiera a instalar la convención, por lo que el cuerpo será convocado esta semana nuevamente. De no lograr el cuórum en esta oportunidad, el partido no podrá presentarse en octubre. “Muchos convencionales no tomaron la dimensión de lo que se jugaba en la convención”, admitió Justin Graside, el presidente del partido, en declaraciones a Canal 12.