Carrera y Daniel Peña cuestionan a Robert Silva por presuntas irregularidades en sus contratos con Ursea y Teyma

El candidato a vicepresidente del Partido Colorado, Robert Silva, mantiene en reserva su cargo como secretario general de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), cargo que desempeña desde 2006, y en el transcurso de estos años trabajó para la empresa Teyma Construcción, entre 2005 y 2006, y entre 2010 y 2011.

La información fue dada a conocer hoy por El Observador. El matutino recordó que el artículo 27 del decreto 30/003 prohíbe a los funcionarios públicos “con cometidos de dirección superior, inspectivos o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de las que aquellos dependan”. A su vez, “les está prohibido asimismo percibir de dichas personas retribuciones, comisiones u honorarios de clase alguna”.

En declaraciones a El Observador, Silva dijo que no existe incompatibilidad entre ambos cargos porque mientras se desempeñó en Teyma Construcción, la firma no se dedicaba a emprendimientos energéticos: la empresa de ese grupo que se dedicó a la generación de energía en el país, Palmatir SA, se instaló en Uruguay recién en 2014, cuando ya se había desvinculado de la actividad. Esa rama, aseguró, es la única sobre la que la Ursea tendría competencias.

Según el matutino, Silva comenzó a desempeñarse en la Ursea en mayo de 2005, cuando solicitó un pase en comisión desde el Codicen. Cuando en mayo de 2005 comenzó a trabajar en la Ursea, Silva ya formaba parte del grupo Abengoa Teyma, que desarrolla actividades de ingenería, construcción y servicios industriales, según describe en su página web institucional. Entre setiembre de 2005 y noviembre de 2006 fue asesor jurídico interno de la gerencia de Recursos Humanos de Teyma Construcción.

“Antes de ser designado [secretario general] estuve en el marco de un pase en comisión que me dieron en la Ursea por mis horas docentes. Y, después me asignaron en noviembre de 2006, que fue cuando renuncié a Teyma, porque pasé a integrar efectivamente la Ursea”, explicó al respecto.

Luego volvió a vincularse con Teyma entre junio de 2010 y diciembre de 2011. Según el matutino Silva pidió licencia sin goce de sueldo a partir del 3 de setiembre de 2010 por 60 días. Había ingresado como gerente de Recursos Humanos de Teyma Construcción a fines de junio de 2010. En una entrevista con el programa radial No Toquen Nada el 19 de agosto, Silva fue consultado acerca de si en algún momento se planteó un problema de conflicto de interés por estar en “una reguladora que tiene que ver con la energía y por trabajar para una empresa que tiene un fuerte perfil energético”. Respondió: “En el momento que yo estaba no. Porque, en realidad, estaba en comisión en el Parlamento trabajando como asesor en educación y coordinador de los equipos técnicos [de Pedro Bordaberry]. Cuando yo empecé a trabajar en [Teyma] Abengoa estaba con licencia sin goce de sueldo en la Ursea. Luego, pasé en comisión a trabajar como asesor en el Parlamento [...] O sea que no hubo incompatibilidad”.

Según describe El Observador, Silva no llegó a completar la licencia sin goce de sueldo que había pedido en setiembre de 2010 porque a fines de octubre pidió un pase en comisión para trabajar en el despacho del senador Pedro Bordaberry. Y desde 2010 no cumple funciones como secretario general de la ursea, ya que fue pidiendo consecutivos pases en comisión: primero con Bordaberry, después con la diputada colorada Graciela Matiaude y, por último, como consejero del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, donde resultó electo por votación de los docentes. En todos los casos siguió percibiendo el sueldo correspondiente al grado 15 de la Ursea, de cerca de 190.000 pesos.

El candidato a vicepresidente colorado renunció al cargo de consejero del Codicen en julio de 2019, después de que Talvi lo eligió como su compañero de fórmula. Según afirmó Silva, sigue manteniendo su cargo de secretario general de la Ursea en reserva y pidió licencia sin goce de sueldo para hacer frente a la campaña electoral.

Según Silva, no hay incompatibilidad entre sus períodos en Teyma y su puesto de secretario general en la Ursea: “En 2014 [Teyma] abrió una empresa que comenzó a generar energía en Uruguay, dentro de Abengoa. Pero antes de 2014 no había nada”. Luego agregó: “quiero dejar claro es que no participé en ninguna reunión de Ursea en la que se hablara de Teyma o en una de Teyma que tuviera vinculación con la Ursea. Son ámbitos absolutamente distintos. La reguladora regula servicios de energía y agua. Y Teyma Construcción construye obras civiles, públicas y privadas. No tiene ningún punto de conexión”.

Reacciones En el resto de los partidos políticos la situación no pasó desapercibida. El senador frenteamplista Charles Carrera escribió en su cuenta de Twitter que se trata de una “grave denuncia”, dado que Silva cobró “sueldos de ambos lados del mostrador”, al trabajar en Ursea y Teyma Abengoea paralelamente. “¡Vamos a investigar!”, anunció.

Por su parte, el candidato a vicepresidente del Partido de la Gente Daniel Peña sostuvo que “es claro que un ex funcionario de determinado sector no debería trabajar en el sector privado donde hasta ayer prestó funciones, y es aún más claro que mientras se desempeña no puede trabajar o tener cometidos en actividades privadas que puedan tener cualquier tipo de relación con el organismo del cual es parte”. “Esto se presta para obtener datos, información o relaciones privilegiadas” que, sostiene, se pretende combatir en un proyecto que presentó para combatir la corrupción entre actores privados, que tipifica estas acciones como delitos.