Denuncian charla contra la ley trans en un cuartel de Tacuarembó

El diputado del Frente Amplio (FA) por el departamento de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez, denunció que hubo una charla en la División de Ejército III de ese departamento con contendido sobre la Ley Integral para Personas Trans (19.684), que será sometida este domingo a un prerreferéndum para derogarla.

“No nos parece mal que se forme a los soldados en el contenido de las leyes, aunque nos llama poderosamente la atención que se convoque para escuchar una charla sobre una ley acerca de la cual está convocado un prerreférendum”, escribió el diputado en un comunicado.

El representante nacional dijo a la diaria que se trató de un “adoctrinamiento ideológico” con “una visión basada en elementos falsos”. Dijo que “no corresponde que se presione de esa manera a los soldados” que, por su condición de subordinados, están en “una situación de dependencia”.

En cuanto al contenido de la charla, dijo que se manejó información falsa como, por ejemplo, que la ley permite el cambio de sexo en menores de edad. “Rechazamos todo tipo de adoctrinamiento ideológico hacia los soldados y reivindicamos su libertad de conciencia. Los soldados tienen obligaciones con el Ejército y con el país, pero tienen también derechos, entre otros, el de informarse imparcialmente y el de pensar con cabeza propia”, recalcó el diputado en el texto.

Añadió que “en todo caso si la preocupación es formar a los militares en los temas de políticas hacia la población trans se puede llevar a gente que defienda las políticas que se están haciendo y que, por lo menos, estén las dos campanas”.

Rodríguez aseguró a este medio que la persona que le informó es “gente honorable y de confianza”, pero dijo que no tiene ni fotos ni filmaciones que sirvan como pruebas. “Creo que es probable que los militares digan que esto no es cierto, que lo minimicen o que digan que fue una charla técnica, pero si se logra probar tiene que haber algún tipo de medida”, afirmó. Para el diputado una situación similar sería inimaginable en otro contexto. “Sería impensable que se citara a la Policía antes de algún evento electoral para sugerirle la postura a tomar”, ilustró.

El encargado de Comunicación del Ejército, Julio Olivares, dijo a la diaria que se está haciendo la investigación administrativa y una vez que concluya se elevará al ministro de Defensa Nacional, José Bayardi.

“Por teléfono no me gusta hablar”

En la denuncia pública, Rodríguez señaló que la charla fue dada por un médico funcionario del Ministerio de Defensa Nacional y un abogado. Según supo la diaria el encargado de la actividad habría sido el médico urólogo Juan Motta, que tiene el cargo de teniente segundo. la diaria se comunicó con el médico por teléfono, quien dijo: “No le puedo brindar información sin consultarlo. A mí por teléfono no me gusta hablar porque no sé quién es, sería bueno conversar pero que sea persona a persona”. “Estoy trabajando, estoy manejando ahora y no me quiero comer una multa, y más tarde estoy en mi casa y no tengo ganas de que me anden... [llamado]”, agregó.