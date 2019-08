Dirigentes de todos los partidos homenajearon a María Auxiliadora Delgado

A causa de un infarto, falleció en la madrugada del martes María Auxiliadora Delgado, la esposa del presidente Tabaré Vázquez. Delgado había nacido el 11 de marzo de 1937, tenía 82 años y era la menor de 11 hermanos. Luego del fallecimiento de su padre, a sus tres años, ella y sus hermanos fueron criados por su madre, ama de casa.

Creció en el barrio La Teja, donde se vinculó con los salesianos. En 1956, durante una kermés de un colegio salesiano, conoció a Vázquez. Después de siete años de novios, se casaron en 1964 en la Iglesia de los Vascos. En 2014 celebraron 50 años de matrimonio. Tuvieron cuatro hijos –Álvaro, Javier, Ignacio y Fabián, que era el mejor amigo de uno de sus hijos y lo adoptaron– y 11 nietos.

Como primera dama mantuvo un perfil bajo. Una de las pocas entrevistas que concedió como esposa del presidente fue en 2016 al Boletín salesiano. En esa oportunidad, Delgado se definió como “ama de casa” y dijo que en su orden de prioridades estaban su rol como “esposa, luego abuela y después madre”. Trabajó en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, en la sección Trámites y Expedientes, hasta que se jubiló en 1992.

Durante el primer gobierno de Vázquez dirigió el Programa Nacional para la Promoción de la Salud Bucal Escolar, cuyo liderazgo retomó en este segundo mandato. Quienes la conocen dan cuenta de numerosas tareas sociales que emprendió y la definen como una mujer dedicada al servicio. En un pasaje del libro Ellas 5, del periodista Pablo Vierci, que presenta las experiencias de vida de las cinco esposas de los presidentes del Uruguay democrático, Delgado había sostenido: “Si la vocación de Tabaré es, para mí, la medicina, mi vocación se resume en una sola palabra [...]: servir”, consignó ayer El País. Propio de su bajo perfil, participó en pocos eventos oficiales. Una de esas pocas oportunidades fue el viaje que realizó al Vaticano representando al mandatario en las exequias del papa Juan Pablo II en 2005.

Despedida

A las ocho de la mañana del martes se realizó el velatorio en la funeraria Martinelli, y por la tarde sus restos fueron despedidos en el cementerio de La Teja. Entre familiares y allegados, estuvieron presentes varias figuras políticas del Frente Amplio (FA), ministros, dirigentes de la oposición, sindicalistas y empresarios. “Cuando se tiene la edad de Tabaré, el amor es una dulce costumbre y lo que se nos viene encima es la soledad”, dijo el ex presidente José Mujica, que estuvo presente en el velatorio junto a la vicepresidenta Lucía Topolansky. Por su parte, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, manifestó que Delgado fue “una dama con una sencillez impresionante” y “una compañera muy fiel del presidente”. Sturla resaltó la “preocupación” de Delgado por los “más humildes y sencillos. “Una mujer de profunda fe”, sostuvo.

También estuvo presente el senador nacionalista Álvaro Delgado, que dio sus condolencias al presidente y sostuvo que “en estos momentos corresponde dejar de lado las diferencias políticas”. El candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick, destacó el “valor que daba a la familia” Delgado. En tanto, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, manifestó que en “las múltiples conversaciones” que tuvo con Delgado fueron “de una profundidad increíble”.

En las redes sociales hubo varios pronunciamientos. El candidato a la presidencia por el FA, Daniel Martínez, fue uno de los primeros en expresarse: “Apretado abrazo al compañero presidente Tabaré y a toda su familia ante la triste pérdida María Auxiliadora”, publicó en su cuenta de Twitter. De la misma forma lo hizo el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, que escribió en su perfil: “Para el presidente Vázquez y sus hijos nuestro abrazo afectuoso. Todo el país lo acompaña en este momento de dolor”.

“Mi sentido pésame al Presidente Vázquez y su familia. María Auxiliadora Delgado trabajó en silencio por temas sensibles para los uruguayos”, escribió el presidenciable por el Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, en la misma red social, junto con una foto suya durante un encuentro con Delgado. Por su parte, el ex comandante en jefe del Ejército y candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, escribió: “Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de la Sra. Ma.Auxiliadora Delgado de Vázquez. Coincidí con ella en varios eventos de claro contenido social y pude apreciar su alta sensibilidad y preocupación por los más frágiles. A su familia le envío mi sentido pésame”.

Desde filas frenteamplistas también se expresaron la candidata a la vicepresidencia, Graciela Villar, y los ex precandidatos Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara, entre otros. Por la oposición también lo hicieron la candidata a la vicepresidencia por el PN, Beatriz Argimón; los ex precandidatos nacionalistas Jorge Larrañaga y Juan Sartori; el ex presidente Julio María Sanguinetti; y el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, entre otros.

En el contexto internacional

El presidente de Bolivia, Evo Morales; el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; el precandidato argentino Alberto Fernández y el ex mandatario de Ecuador Rafael Correa enviaron sus condolencias a Vázquez a través de Twitter. Asimismo, la Cancillería de Venezuela publicó un comunicado en el que señala que “eleva sus oraciones por el alma de la señora María Auxiliadora Delgado”. También lo hizo el gobierno de Argentina –que destacó sus tareas “desempeñadas como Presidente de la Comisión Honoraria de Salud Bucal Escolar”– y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Desde Nicaragua, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, enviaron una carta a Vázquez. “Son momentos tristes, pero también momentos para celebrar la vida y todas las circunstancias transitadas juntos”, señalaron Ortega y Murillo, según consignó la agencia Efe.