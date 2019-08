El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el domingo su interés por comprar Groenlandia. La gigantesca isla ubicada en el Atlántico Norte pertenece al reino de Dinamarca, que ya anunció que no está interesado en la transacción. Pero Trump sigue interesado en comprarla, al punto de que amenazó con terminar de derretirla si no se la venden. “Los daneses parecen no entender la situación en la que se encuentran. Esa isla ya se está derritiendo por el calentamiento global. Deberían estar agradecidos solamente por tener una oferta. Pero si no entienden esto, la voy a terminar de derretir subiendo un par de grados más la temperatura del planeta mediante el incremento de las emisiones de efecto invernadero”, declaró el mandatario.

Especialistas en temas ambientales coincidieron en que la amenaza del mandatario es “delirante”, aunque “no tan delirante como sus declaraciones negando que el hombre sea responsable del cambio climático, o directamente negando que el cambio climático exista”. “En ese sentido podemos decir que es un avance”, opinó un experto de la Organización de las Naciones Unidas.

En la Casa Blanca reconocen que la propuesta de Trump no fue consultada con ningún asesor. “Creemos que fue algo que se le ocurrió al presidente mientras estaba mirando un capítulo de Game of Thrones. De todas maneras la situación no es grave, porque seguramente se aburra rápido de la complejidad argumental de la serie, y se le pase este capricho”, reconoció una fuente del gobierno.