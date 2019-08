Edgardo Novick: “No tenemos nada en contra de los inmigrantes, pero primero están los uruguayos”

“Todos sabemos que están viniendo venezolanos, cubanos y dominicanos. Yo no tengo nada contra la inmigración, todos sabemos que están rajando de sus gobiernos izquierdistas, que los dejaron con hambre y sin trabajo, está claro, pero yo tengo que defender el trabajo de los uruguayos”, dijo este lunes Edgardo Novick, el candidato a presidente por el Partido de la Gente, en un encuentro con vecinos en Las Piedras, Canelones. Subrayó que “siempre” dijo que este país se hizo “laburando, porque somos hijos y nietos de inmigrantes españoles, italianos y de todos lados de Europa”, pero “tienen que tener claro la diferencia”, ya que “cuando vinieron nuestros abuelos, acá había laburo”, por lo tanto “ninguno de nuestros abuelos le sacó el laburo a nadie”, afirmó.

“Había para trabajar pero ahora es diferente, los uruguayos no tienen trabajo. Y si nos sobrara el laburo, bienvenida sea toda esa gente si los puedo ayudar, pero yo, como gobernante, les tengo que solucionar el problema a los trabajadores uruguayos. Entonces hay que ver qué se puede hacer, porque la gente en los barrios está sin trabajo y no tiene para llevarles la leche y el pan a sus hijos”, agregó Novick. Además, insistió en que no tiene “nada en contra” de los inmigrantes, pero “primero están los uruguayos” y por algo “gobernamos al país”.

Estas declaraciones de Novick desencadenaron una fuerte crítica en Twitter del diputado Fernando Amado, que señaló que el líder del Partido de la Gente “parece olvidarse de su relato de trabajo, de hacerse de abajo, en la feria, el país de los inmigrantes”: