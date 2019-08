Ediles del FA dicen que dirigentes del Partido Nacional le faltan el respeto a la Junta Departamental de Montevideo

“El señor ex alcalde [Francisco] Platero sufre una enfermedad denominada ELA, una enfermedad degenerativa de sus funciones cognitivas [...] No es excusa lo que estoy diciendo pero, ante la enfermedad real del alcalde Platero, me parece que es justo aclarar que no es que lo haga –es un poco grosera la palabra pero lo voy a decir igual– por boludo”, dijo ayer la edila del Partido Nacional (PN) Cristina Ruffo, en la sesión de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), intentando explicar por qué Platero respondió con un solo párrafo las preguntas que los integrantes de la Comisión Investigadora le realizaron sobre la denuncia de acoso y corrupción en el Municipio E.

En marzo de este año la concejala del PN Lorena de León (Lista 40) denunció presiones por parte de sus compañeros de partido para que renunciara al cargo. El semanario Búsqueda informó que De León habría sufrido discriminación e intentos de soborno para que Nicolás Motta (Lista 404) asumiera en su lugar. La mujer hizo la denuncia ante la Policía y en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En mayo de este año la JDM interpeló al actual alcalde, Agustín Lescano, (Lista 404) –Platero había renunciado en diciembre de 2017 por su enfermedad– y en abril votó por unanimidad la confirmación de la comisión.

Ayer, los integrantes del Frente Amplio (FA) expusieron en la sesión sus discrepancias con la marcha de las investigaciones, en especial con la respuesta de Platero, y aseguraron que el ex alcalde dice no conocer el caso.

El presidente de la comisión, el edil del FA Mariano Tucci, dijo a la diaria que existe “una falta de respeto a la comisión y a la Junta por dos actores que son centrales: Platero y la dirigente de la Lista 40 Roxana Berois, que para nosotros son fundamentales para develar qué es lo que sucedió”.

Tanto Berois como el diputado del PN Rodrigo Goñi (Lista 40) –que fue citado a la comisión el 3 de setiembre– estarían al tanto de los hechos.

Por su parte, el edil del FA Claudio Visillac aseguró: “La dirigente del Municipio E Berois, en diálogos con De Léon, dice que Rodrigo [Goñi] le dijo que le ofrecía equis cantidad de plata. ‘Es un sueldito’, ‘te va a servir’, decían. No son sólo declaraciones de De León, está en el expediente de la Junta; hay capturas de pantalla de conversaciones por Whatsapp”, relató.

Visillac aseguró: “Hay un trasfondo político y económico; el político está clarísimo porque lo que están haciendo es una obstaculización para que De León no acceda al cargo en caso de que Lescano vaya por la reelección”. La persona que suceda al alcalde asumirá por cuatro meses y “los dirigentes del PN dicen que De León no calza con el perfil que quieren para esa zona, por eso quieren que renuncie”. El frenteamplista dijo que el interés económico es por el subsidio al que accederá la persona que supla a Lescano: “Quien asuma luego va a cobrar un subsidio durante un año, estamos hablando de 1.300.000 pesos en juego”.

A su vez, Diego Rodríguez, edil del PN integrante de la comisión, aseguró a la diaria que lo de ayer fue “un circo mediático”, y alegó que es “ridículo” que los ediles del FA aseguren que el fin es informar al resto de los ediles. “Cuando termine la comisión habrá un informe en mayoría y uno en minoría, por lo tanto lo que pasó en sala fue un berrinche, porque no tienen nada”, agregó.

Dijo que es “temerario” el cuestionamiento a la respuesta de Platero. “Más allá de los problemas de salud del alcalde, si no están de acuerdo que sigan investigando y busquen otras opciones”. Dijo que los ediles nacionalistas están evaluando citar a De León. “Está bueno que la implicada venga a la comisión y explique la situación”, afirmó.

En la sesión de ayer los ediles del FA informaron que enviaron una carta a la actual candidata a la vicepresidencia y presidenta del Directorio blanco, Beatriz Argimón.

Tucci aseguró a la diaria que le informaron sobre la existencia de la comisión y quedaron a su disposición “en caso de que ella quiera remitirnos información o venir a la comisión para intercambiar sobre esta denuncia que afecta a una concejala electa por su partido”. La misiva fue enviada a principios de julio, pero según el edil del FA aún no obtuvieron respuesta.