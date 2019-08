El Gucci contradijo a Martínez y asegura tener “todo grabado”

El candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, se refirió ayer en una rueda de prensa a la polémica generada por la inclusión del cantante Gustavo Serafini (conocido como El Gucci) en la lista al Parlamento del sector frenteamplista Baluarte Progresista.

Según contó Martínez, la historia comenzó hace unas semanas, cuando recibió un mensaje de Whatsapp en el que un integrante de la lista 890, de Baluarte Progresista, le comunicaba la intención de “proponer al Gucci a la lista de Diputados”. Luego, el jueves pasado, Martínez recordó haber recibido la visita de los líderes de la lista a nivel nacional (800) y departamental (890), y del propio cantante, para formalizar la propuesta. En ambos casos, el candidato aseguró que su postura fue la misma: “El candidato del FA no se mete a determinar quién es el candidato de cada lista [...] No tengo nada que decir. No hay objeciones”.

Pero tras las críticas a su inclusión –debido a las denuncias por acoso que recibió el cantante el año pasado–, el ex intendente de Montevideo decidió dar marcha atrás: “Lo que no había expresado, lo expresé. Hablé inmediatamente con él y el lunes lo volvimos a hablar, expresándole que entendíamos que no era lo mejor y que tenía que retirarse”. Martínez agregó que él ya había dado su “punto vista” y que suponía que en “estas horas” la agrupación habría tomado una resolución. “La agrupación puede decidir que sí o que no... Y después está el FA”, señaló. En una declaración, la agrupación afirmó que la situación “obliga a repensar la conformación de la lista 890”, por lo que sus integrantes se tomarán “un tiempo de reflexión para determinar nuestro futuro”.

Pocas horas después, el Gucci dio su versión de los hechos en una entrevista con Telemundo. Contradijo a Martínez e incluso aseguró tener “todo grabado”: “Ayer de noche salió una noticia de que [Martínez] me pidió que me bajara, y es mentira. Ayer vinieron a ver cómo salíamos de esto lo mejor parados posible. Y lo tengo grabado”, sostuvo. El cantante dijo que recibió del comando de campaña de Martínez “tres o cuatro formatos de carta dibujando la manera en la que yo pudiera salir [de la situación] lo menos perjudicado posible”.

Además, el Gucci aseguró que el jefe de campaña de Martínez, Claudio Invernizzi, le dijo: “Todos convenimos en que lo peor que puede pasar acá es bajarte, o que te bajes”. Estos dichos, aclaró, ocurrieron en el momento en que, más sobre el final de la reunión, se puso esta posibilidad sobre la mesa. Según comentó el cantante, Martínez le aseguró que si lo bajaba era porque “las mujeres están sensibles”. En la rueda de prensa Martínez había dicho que, hasta donde tiene entendido, el Gucci “no entendió” su postura.

Consultado sobre por qué decidió grabar las conversaciones, el cantante dijo que se le ocurrió hacerlo cuando Martínez lo llamó “desde un número privado y con la voz temblándole”. El Gucci manifestó además estar preocupado por su futuro, ya que ahora “se volvió a hablar de toda la terrajada aquella a la que me relacionaron”. “¿Ahora cómo hace alguien para llamarme [para actuar en cumpleaños de 15 y fiestas] después de esto?”, lamentó. Además, no descartó la posibilidad de tomar acciones legales “por difamación” (aunque no aclaró contra quién), ya que cree que terminó siendo “el único perjudicado”. Martínez, por su parte, opinó que se trata de “una situación absolutamente lamentable para todas las partes: para la gente que se sintió herida y para la persona [en referencia al Gucci]”.

Ayer a última hora, Martínez se volvió a referir a la situación y a las declaraciones del Gucci a través de su cuenta de Twitter:

Siempre he construído en base al respeto y la confianza en el otro, pensando humanamente y eso creo que se le pide a la política. Por eso fui a la casa de Gucci a hablar, plantearle mi posición y como él dijo, luego de esa reunión le enviamos lo que íbamos a publicar. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 14 de agosto de 2019

Luego sostuvo que si el Gucci "grabó conversaciones privadas y las hace públicas, pudiendo ser sacadas de contexto y darle diferentes sentidos en un año electoral, que lo haga". "Lo que pasó me confirmó que le realicé la sugerencia correcta", agregó, haciendo referencia a su opinión de que bajara su candidatura.

Finalmente, dijo que el "futuro de las y los uruguayos se define en esta elección", por lo que seguirá "trabajando con el centro puesto en la gente, como lo he hecho siempre".