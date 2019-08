El Gucci dice que Martínez mintió y que recién hoy le pidió que se bajara

La candidatura del cantante de plena Gustavo Serafini, alias el Gucci, tuvo un nuevo episodio esta tarde, cuando él brindó una entrevista a Telemundo en la que desmintió al candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez.

Martínez dijo hoy que después de que la candidatura del Gucci generara “toda una situación a través de las redes”, con “un montón de gente cuestionando determinados aspectos”, decidió hablar con él el lunes y expresarle “que entendíamos que tenía que retirarse” de la contienda electoral. “Hasta donde tengo entendido no lo entendió. Es un problema que espero que los compañeros resuelvan, no dudo que va a ser en la linea de lo que yo he planteado”, agregó. Por último, reiteró: “A mi entender no es positivo, no es bueno, que él ocupe el segundo lugar en la lista a diputados” del sector Baluarte Progresista (Lista 890).

Sin embargo, la versión del Gucci es otra. Contó que el lunes por la noche tuvo una reunión con varios dirigentes, entre ellos Martínez, y que allí, sobre el final del encuentro, se manejó la posibilidad de que él bajara su candidatura, pero nunca se concretó un pedido. Según el cantante, el asesor de campaña de Martínez Claudio Invernizzi, “nos paró a todos y dijo: 'No, no, lo peor que puede pasar acá es bajarte o que te bajes'”. Según él, recién hoy el candidato del FA le pidió que bajara su candidatura. En este sentido, añadió que actualmente “aunque me digan que quieren que sea diputado, yo no tengo ni ganas de trabajar”.

Además, el cantante pidió “que alguien se empiece a hacer cargo” del daño que estos hechos le han causado. “Me parece hasta injusto que yo tenga que salir de nuevo a hacer estos papelones”, dijo antes de agregar: “no quise llegar a esto ni loco (…) lo único que pedí fue respaldo y salió esta gente a defenestrarme”. “¿Y toda esta pérdida que yo tuve en cuanto a mi imagen, a que se volvió a hablar de la terrajada esta?”, se preguntó. “Hay que empezar a hacerse cargo, porque además el único perjudicado terminé siendo yo”, concluyó.

El Gucci también dijo que tiene todas las comunicaciones grabadas. “Cuando se empezó a poner turbia la cosa, cuando me llamó Martínez de un número privado con la voz temblándole, empecé a grabar”, contó.