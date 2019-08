El Partido Independiente aceptó acordar con Martínez en educación, pero no en trabajo ni en seguridad

El candidato del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, le respondió a su par frenteamplista Daniel Martínez acerca de su pedido para hacer acuerdos interpartidarios en varios temas y dijo que está dispuesto a alcanzar consensos en políticas educativas. En una carta dirigida a Martínez, el líder del PI aceptó ayer la invitación a buscar estos acuerdos e invitó, a su vez, a construir “un espacio de diálogo entre los partidos articulado por Eduy21”, donde sostuvo que “hay terreno ganado”. En su cuenta de Twitter, Martínez aseguró que se podrán “recoger sugerencias” de Eduy21, pero también de “los diferentes actores educativos”.

Gracias @Pablo_Mieres por responder a nuestra propuesta de acuerdos nacionales. Lamentamos no lo hagas en seguridad y empleo. En educación podemos recoger sugerencias de @eduy21 pero también de los diferentes actores educativos. Esperamos por @Ernesto_Talvi y @LuisLacallePou — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) August 6, 2019

@Dmartinez_uy, en ese camino, @eduy21 trata de tejer puentes con todos los actores sociales y políticos. Le envío un abrazo y le deseo una buena campaña. — Juan Pedro Mir (@juanpedromir) 6 de agosto de 2019

Eduy21 y Martínez

También por medio de Twitter, el ex director de Educación y actual integrante del comité académico de Eduy21 Juan Pedro Mir aprovechó la ocasión para preguntarle al ex intendente de Montevideo por la profundidad de los cambios que está dispuesto a impulsar y aseguró que, en busca del país “inteligente, democrático, integrado” al que “apuesta” el candidato frenteamplista, Eduy21 “trata de tejer puentes con todos los actores sociales y políticos”.

En una entrevista de noviembre de 2018, Martínez había reconocido a la diaria su cercanía tanto con propuestas de Eduy21 como con actores del Ejecutivo. “Hay cuestiones que me parecen muy interesantes, otras con las que tal vez no esté tan de acuerdo o pueda tener matices”, dijo respecto de las ideas de esta organización. En esa entrevista, el ahora candidato frenteamplista había propuesto discutir “todo lo que tenemos que discutir” pero sin hacer del tema “una carnicería”.

Consultado por la diaria, Mir consideró que el diálogo propuesto por Martínez “es fundamental”: “Me parece fantástico que se tomen otras voces, de otros actores. Va por ese lado”, expresó. Además, profundizó en las transformaciones prioritarias: “la transformación estructural del sistema” y la transformación “de los contenidos centrales de los programas de enseñanza en Uruguay”. En este sentido, Mir transmitió la preocupación que tienen en Eduy21 por la “fragmentación” del sistema educativo, las “capas de poder conexas entre sí” y un “denso tema burocrático que impide la construcción y ejecución de políticas públicas claras”. Sobre la segunda transformación, Mir estimó que es necesaria una reforma de los contenidos, actualmente más “centrados en las disciplinas y no en las habilidades y competencias para el siglo XXI”.

No obstante, Mir sostuvo que “el Uruguay de hoy no es igual al Uruguay de hace diez años”, y puso como ejemplo de estos avances al Plan Ceibal, la extensión del tiempo pedagógico y el incremento presupuestal: “No se puede lograr nada sin incremento presupuestal”, sostuvo. “Hoy no se puede hablar de educación sin hablar de otras categorías de inserción social como son los cuidados, las políticas sociales, sanitarias y de inserción territorial”, expresó. No obstante, aseguró que “Uruguay tiene todavía en el gasto por alumno un déficit importante”. “Pensar transformaciones sin que la sociedad tenga recursos para eso no es algo que se sostenga”, concluyó. A título personal, expresó que “hablar del porcentaje del Producto Interno Bruto no explica el problema”.

Negativo

Así como Mieres aceptó trabajar junto con Martínez por acuerdos en la educación, rechazó hacerlo en los temas de seguridad y trabajo. “En lo demás es imposible avanzar en acuerdos”, remató. Ayer de mañana, su compañera de fórmula, Mónica Bottero, expresó a Radio Uruguay que “no es momento de sentarnos a generar acuerdos en esos temas cuando faltan diez semanas para las elecciones”.