El Partido Socialista aprobó conformar un sublema con Casa Grande

Tras una extensa sesión, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista (PS) aprobó este lunes conformar un sublema junto a Casa Grande, el sector liderado por Constanza Moreira, para las próximas elecciones nacionales. Además, en ese sublema estarán la lista 5005, el Movimiento de Alternativa Socialista y el grupo Participación, Acción e Integración Social (PAIS). La alianza electoral de ambos sectores supone una innovación respecto de la elección pasada: mientras que el PS se había aliado en un sublema con grupos más pequeños, Casa Grande lo había hecho con Ir, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Magnolia. En 2014, el PS obtuvo dos senadores y Casa Grande una senadora.

Por otra parte, esta semana la dirección ampliada de Rumbo de Izquierda, sector frenteamplista liderado por el senador Marcos Otheguy, evaluará su integración al Espacio 609, cuyo principal sector es el Movimiento de Participación Popular (MPP). Este último sector también cerró acuerdos con el PS en seis departamentos –Artigas, Salto, Flores, Soriano, Lavalleja y Treinta y Tres–, dijo a la diaria el diputado Carlos Rodríguez; en algunos encabezará la lista a Diputados un candidato del MPP y lo secundará uno del PS, y en otros será al revés, especificó. En otros departamentos, como Rocha, donde en la elección pasada habían acordado de forma conjunta el MPP y el PS, no se llegó a un acuerdo.

También comienza a definirse como un sublema propio el bloque de sectores que apoyarán al ex precandidato Óscar Andrade. Algunos sectores llevarán una lista calcada al Senado, como la 1001 (Partido Comunista del Uruguay y aliados) y la 4220 (la denominada Lista Amplia, que apoyó a Carolina Cosse en las internas): esa lista será encabezada por Óscar Andrade, seguido por Cosse, y también estará en la nómina el actual intendente de Salto, Andrés Lima. Si bien no está definido aún en qué lugar se ubicará, será uno “relevante” y se maneja que podría ser suplente de alguno de los dos precandidatos. A su vez, la lista 1001 también llegó a un acuerdo con el diputado frenteamplista de Flores Federico Ruiz, cuya agrupación departamental había hecho un acuerdo con el PS para las elecciones de 2014. Distinto es el caso del PVP, que si bien seguramente integre el mismo sublema que los sectores que apoyaron a Andrade, comparecerá con su propia lista al Senado, encabezada por el ex vicecanciller Roberto Conde.

El sector que apoyó a Andrade en las internas pero no estará bajo este sublema será la lista 711. Los liderados por el ex vicepresidente Raúl Sendic (inhabilitado para ser candidato al Parlamento por el Frente Amplio) acordaron a nivel nacional un sublema común con el Espacio 609, dijo a la diaria el diputado Saúl Aristimuño. El legislador encabezará la lista a la Cámara de Representantes de la 711 en Rivera, donde llevarán la lista al Senado del Espacio 609. “El que quiera votar a [José] Mujica va a tener que votarme a mí”, graficó.