Ernesto Talvi: “Si se mira por sus resultados”, el ministro Bonomi “claramente ha fracasado”

Ayer de noche, en la sede del Partido Colorado (PC), se llevó a cabo el acto de lanzamiento de la lista 600, del sector Ciudadanos, del candidato Ernesto Talvi en Montevideo. En una sala de convenciones repleta, fueron tomando la palabra los principales candidatos a diputados. Uno de ellos, Felipe Schipani, agradeció a los 50.000 montevideanos que en las elecciones internas lograron que el PC votara en la capital “por encima del promedio nacional”, algo que no pasaba desde 1999. “Quedan 69 días [para las elecciones], todas las encuestas dicen que tenemos enormes chances de entrar en la definición, por eso tenemos que convocar a la militancia, para que en cada barrio de Montevideo se sepa que somos la alternativa a un gobierno agotado, la esperanza de la renovación que viene a construir un pequeño país modelo”, finalizó.

Al cerrar el acto, Talvi recordó que hace un año y pocos meses, antes de formarse Ciudadanos, según las encuestas, el PC tenía una intención de voto de entre “4 y 7%”, y “todo el mundo firmaba el certificado de defunción y decía que era un partido en vías de extinción”. “Hoy, después de todo este trabajo, todas las encuestas indican que esta es una carrera de tres partidos”, subrayó. Además, destacó que, por primera vez desde la fundación del Frente Amplio, en 1971, la mayor intención de voto entre los jóvenes de 18 a 29 años no la tiene esa fuerza política sino el PC. “Esto quiere decir que los jóvenes no sólo ven en Ciudadanos la renovación del PC, sino de todo el sistema político”, sostuvo. Por último, insistió con que en su sector son “liberales, humanistas, progresistas e internacionalistas”. “Quien quiera un proyecto conservador que lo busque en otro lado. No está aquí, este es un proyecto batllista, del primer batllismo”, concluyó.

Después del acto, en rueda de prensa, Talvi fue consultado por las declaraciones que hizo a la diaria Diego Sanjurjo, uno de sus referentes en seguridad, que, ante la pregunta sobre la gestión de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, dijo que “ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido”. Sanjurjo además criticó el “ala izquierda del FA”, que “le puso todos los obstáculos posibles”. Al respecto, Talvi señaló que Bonomi, “si se mira por sus resultados, claramente ha fracasado”. “Estamos con niveles récord de violencia y criminalidad, y un sistema carcelario a la deriva. Por otro lado, también decimos que cualquier ministro del Interior –dado lo que le estamos entregando: un país donde la mitad de los chiquilines nacen en las periferias pobres urbanas, no finalizan el liceo y terminan en la informalidad, la changa, el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] o el delito– está corriendo una carrera que es muy difícil de poder ganar”, subrayó el candidato.

Talvi también dijo que Sanjurjo es “libre de pensar como a él le parezca”, ya que en Ciudadanos no “amordazan” a la gente. No obstante, subrayó que el pensamiento del sector es el que acababa de decir. Agregó que el MI precisa una “profunda reorganización” y que pese a que “se intentaron muchas cosas” –algunas de ellas “valiosas”– que van a “mantener” en caso de ganar las próximas elecciones, “lamentablemente, no estamos logrando el objetivo”, que será “muy difícil de lograr si no resolvemos el problema de fondo que lo está generando”. Talvi destacó los últimos operativos que hizo el MI para “desarticular bandas criminales”, que, a su juicio, se hicieron “tarde y bien”. “Vamos a fortalecerlos y a profesionalizar aun más, y vamos a seguir trabajando en encarar el combate al narcotráfico, porque ese fenómeno hay que desarticularlo antes de que nos envenene la convivencia y adquiera un poder mayor que el del Estado, como ocurre en los países donde los narcos se están instalado”, finalizó.