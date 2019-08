Fiscalía ingresó al Batallón 14 tras denuncia de José Bayardi

Un grupo de antropólogos argentinos ingresó ayer al Batallón de Infantería Paracaidista 14, en Toledo, donde aplicaron un georradar en el terreno, en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a la diaria que ahora resta esperar el informe técnico, para ver si se constatan anomalías en el terreno y se determina excavar el predio.

El ingreso al centro militar fue autorizado por el fiscal luego de corroborarse datos de la información proporcionada por el ministro de Defensa, José Bayardi, en mayo de este año. El fiscal contó en Radio Uruguay que la denuncia que recibió Bayardi es “anónima” y se determinó la intervención por la “relevancia del denunciante” y porque los datos fueron “corroborados”. Por otra parte, el fiscal puntualizó que no se está “buscando a ninguna persona en particular, sino que la denuncia se refiere a enterramientos”. Un año atrás, el equipo técnico argentino ingresó al Batallón 14 y realizó excavaciones cerca de dos edificaciones del lugar, pero no se encontraron restos.

Además, el fiscal afirmó a la diaria que se están estudiando denuncias de enterramientos en otros dos centros militares y se está “en el proceso previo de confirmación”. Según dijo, se hicieron inspecciones oculares en esos lugares y ahora hay que determinar “si se interviene o no”.