Guillermo Domenech será el candidato a la vicepresidencia por Cabildo Abierto

El candidato a la presidencia de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, encontró su compañero de fórmula y lo presentará este sábado ante sus convencionales. Se trata del escribano Guillermo Domenech, presidente de ese partido, que se desempeñó como escribano de la Presidencia durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.

"Es cierto, se va a proponer mi nombre en el congreso", confirmó esta noche Domenech, consultado por la diaria. Según dijo, conoce al candidato desde 1978 y tiene una "larga vinculación" con su familia a través de su hermano, Hugo Manini Ríos. "Primero fue una relación profesional y esto desembocó en un trato amistoso, a Hugo lo considero casi un familiar", explicó. Y agregó. "Ahora mi aspiración es acompañar a Guido Manini; considero que es una figura que reúne características excepcionales como conductor, desde lo moral, intelectual y capacidad de trabajo.

Domenech votó al Partido Nacional "toda la vida" (en 1989 abrió una lista en Montevideo), pero luego encontró "que las dirigencias partidarias no satisfacían mis aspiraciones ni reflejaban mi forma de pensar". "Uno tiene su corazón pero como la decisión política es pasional y también racional. Y la razón me indicaba que tenía buscar un nuevo cauce", explicó.

Para terminar, comentó: "Siempre quise servirle a mi país, soy un nacionalista, no me interesan los cargos. Me interesa tener un puesto de lucha, si el colectivo de CA entiende que puedo servir para cumplir los objetivos patrióticos que tiene, voy a poner de mí lo mejor para satisfacer esa aspiración. Es lo único que deseo, servirle a mí país".