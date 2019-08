Integrantes del FA festejaron triunfo de Fernández en Argentina

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo en Argentina dejaron un claro panorama hacia las elecciones de octubre. La fórmula integrada por Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández, del Frente de Todos, obtuvo 47,4%, mientras que la fórmula oficialista de Juntos por el Cambio, compuesta por el presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, consiguió 32,2% de los votos. Una vez conocidos los resultados, las repercusiones en el país no demoraron en llegar. Por un lado, varios integrantes del Frente Amplio (FA) felicitaron a Fernández por el triunfo y calificaron el resultado final como un rechazo al neoliberalismo y una apuesta al progresismo. Por otro, algunos integrantes de la oposición señalaron que el resultado tendrá impactos negativos para el país.

El ex precandidato del FA Mario Bergara sostuvo, en una rueda de prensa, que “hay un mensaje claro de castigo al gobierno actual de Argentina” y que la derrota de Macri “es más significativa de lo que las encuestas y los analistas esperaban”. El ex presidente del Banco Central manifestó que este resultado permite “visualizar [en Uruguay] que a veces hay propuestas que pueden sonar razonables y pueden vestirse de capacidades de gestión, pero que después no tienen buenos resultados”. Consideró que la gestión de Macril “desde su implementación, fue muy pobre, con mucha impericia en el terreno político y en el terreno de la política económica”, pero además tuvo “un enfoque político ideológico que evidentemente no es el que resuelve los problemas”. Manifestó que “de ninguna manera” se atreve a “hacer el paralelismo automático” entre la oposición uruguaya y el gobierno de Argentina, pero recordó que “la oposición vio con buenos ojos cuando ganó Macri. Lo plantearon como el final de los populismos de izquierda, como que iba a ser un gobierno pragmático de gran gestión y con un equipo económico formidable. Evidentemente todo eso fracasó”.

Por su parte, la ex precandidata frenteamplista Carolina Cosse señaló que “la elección en sí es un tema de los argentinos” y optó por no expresarse al respecto. “Lo que definan los argentinos es el camino que hay que seguir”, manifestó. Consultada sobre si la victoria de Fernández es favorable para Uruguay, la ex ministra apuntó que lo que le hace bien al país es mantener “siempre” la relación con Argentina y Brasil y que los estados tienen que ser “conscientes de eso”.

En la mañana del lunes, el Secretariado Ejecutivo del FA consideró de manera informal los resultados de las elecciones PASO, según contó a la diaria el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti. Contó que algunos integrantes solicitaron hacer “un exhaustivo análisis del tema, dado que va a ser, seguramente, un tema que va a estar presente en la campaña [electoral]”. Si bien aún no hay una declaración formal de la coalición de izquierda, la evaluación general de los resultados desde las filas frenteamplistas es positiva pero “deben enmarcarse en la situación de Argentina, que es distinta a la nuestra”, consideró Asti.

Varios integrantes del FA optaron por manifestarse en las redes sociales. La senadora Constanza Moreira, escribió en Twitter:

Felicitamos el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en estas Paso. Será importante consolidar esta victoria en octubre. La derrota de Macri muestra el rechazo de los pueblos a la restauración neoliberal en América latina. — Constanza Moreira (@Constanza_FA) 12 de agosto de 2019

Por su parte, el diputado Gonzalo Civila señaló, en la misma red social, que el triunfo del Frente de Todos fue “impresionante” y se trató de la “respuesta de la sociedad al desastre neoliberal y da un gran impulso hacia octubre”.

En tanto, el diputado Gerardo Núñez escribió:

En Argentina una dura derrota del macrismo, se abre paso la esperanza hacia octubre, ojalá todo sirva para que el pueblo argentino no siga pagando la crisis con el ajuste de Macri. Daban por muerto al progresismo , parace que la vida es más porfiada, cuando el de abajo se mueve. — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) 12 de agosto de 2019

“Mala noticia”

Desde la oposición, la percepción sobre la victoria de Fernández fue distinta. El candidato por el Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, dijo a la prensa que el resultado electoral argentino fue “una mala noticia para el Uruguay”, por el impacto económico y político que puede generar. Talvi sostuvo que “todos los problemas” que tenía el país con Argentina “se resolvieron en cinco minutos” cuando asumió Macri “simplemente porque hay un espíritu más republicano”. El candidato colorado sostuvo que Macri está recibiendo el “castigo electoral” por el “grave error” que cometió al haber “endeudado al país al punto en que finalmente se le terminó el crédito y ponerlo contra las cuerdas”. De todas formas, afirmó que “el regreso de los Kirchner” no será favorable para el país “tanto a nivel económico como diplomático”.

En filas del Partido Nacional (PN), el diputado Gustavo Penadés manifestó, en declaraciones recogidas por Radio Montecarlo, que “el legado del gobierno de Macri es muy parecido al legado que va a dejar el gobierno del FA: déficit fiscal abultado, una inflación fuera del rango meta a pesar de que en Uruguay es mucho más baja, un aumento de la deuda externa, una caída sistemática de la inversión, un problema muy grave en el desempleo y en la pérdida de empleos en el Uruguay”. Por su parte, el diputado Pablo Abdala sostuvo a la diaria que el resultado electoral generó “sorpresa importante”. “Hay que respetar el resultado porque es el pronunciamiento del pueblo argentino y son dueños de su propio destino, como cualquier país y pueblo”, manifestó. El legislador nacionalista consideró que en la votación prevalecieron “las razones económicas vinculadas a la insatisfacción de la gente con su propio bienestar y la situación social” por encima de “los aspectos vinculados a la ética y los casos de corrupción”. Abdala opinó que la victoria de Fernández en Argentina no generará repercusiones en el escenario electoral uruguayo. “Las afinidades ideológicas entre partidos políticos de distintos países tienen un escaso valor, la gente vota por la realidad de cada país”, añadió. Sobre las manifestaciones de los integrantes del FA dijo que “cada uno sabe lo que tiene que celebrar” y que el PN “no tiene nada para celebrar, ni antes ni ahora”. “Nos preocupa que le vaya bien a Argentina para que nos vaya bien a nosotros, que gobierne uno u otro no es garantía de eso. Cuando gobernó el kirchnerismo a Uruguay le fue muy mal. Desde ese punto de vista no creo que tengamos mucho para festejar”, expresó.