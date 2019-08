José Bayardi encabezará la lista de la Vertiente Artiguista a Diputados en Montevideo

El titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), José Bayardi, encabezará la lista a Diputados en Montevideo por la Vertiente Artiguista (VA, lista 77), según definió la Asamblea Nacional del sector, el sábado, en la Huella de Seregni. El segundo lugar en la lista lo ocupará la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Adriana Barros.

A su vez, la Asamblea Nacional ratificó que el ex senador Enrique Rubio encabezará la lista 77 al Senado. La definición se tomó el 7 de abril, cuando Rubio asumió la presidencia de la VA tras la renuncia de Bayardi al comenzar su gestión en el MDN. El segundo y el tercer puesto al Senado aún no están definidos, señaló Rubio a la diaria, pero aseguró que será una mujer quien ocupará el segundo. Tampoco se acordó el tercer lugar de la lista de Diputados a la capital. Rubio explicó que fue una asamblea corta, se abordaron otros temas más inminentes, como la votación del prerreferéndum contra la Ley Integral para Personas Trans, y se priorizaron otros “pronunciamientos políticos” de cara a las elecciones nacionales.

La posibilidad de conformar un sublema con otros sectores está abierta, pero lejos de definirse. “En todas las elecciones hemos participado de sublemas, por aquello que los uruguayos llaman los restos, porque a veces a uno le falta para llegar a un lugar o le sobra”, manifestó Rubio. En ese sentido, la VA evalúa generar “sublemas técnicos que no significan una alianza política” y le permitan “mantener todos los rasgos de su identidad”, luego de haber llegado a la conclusión de que en 2014 habían “licuado la identidad” del sector, cuando resolvió establecer una alianza electoral con la lista 5005. “Eso no significa que en algún departamento no pueda haber alguna lista combinada con algún otro sector para procurar llegar a la Cámara de Diputados”, añadió el ex senador.

Rubio señaló que la VA ha mantenido intercambios con varios sectores del Frente Amplio (FA), entre ellos, Casa Grande, el Partido Socialista, el Espacio 1001 y sus aliados, el Movimiento de Participación Popular e Izquierda Cristiana.

En el comunicado, la Asamblea Nacional de la VA estableció que “trabajará para la concreción de amplios acuerdos políticos y electorales” que le permitan al sector “fortalecer el caudal electoral del FA” por medio de propuestas concretas en temas como “protección social, agenda de derechos, vivienda, convivencia, impulso al desarrollo productivo y crecimiento del empleo”.

Además, la VA expresó su “sorpresa” ante “la perplejidad y contradicciones de las diferentes expresiones y referentes del arco opositor”, que, indica el sector, parecen tener como objetivo “desalojar” al FA del gobierno. Mientras, el sector indica que los partidos opositores “manifiestan su absoluta incapacidad de construir acuerdos sólidos y presentar programas de gobierno creíbles y consistentes”.