José Mujica: “Este Partido Colorado es jorgebatllista, no es de don Pepe Batlle”

El ex presidente José Mujica fue entrevistado esta tarde en el programa La mesa de los galanes, de Del Sol FM. Entre otras cosas, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que en esta campaña electoral tiene previsto “ayudar a la barra de compañeros más jóvenes”, porque “las causas permanecen”. “Lo importante no son los caciques, lo importante es la fila india”, manifestó.

Consultado sobre el acuerdo político entre el Frente Amplio y el diputado Fernando Amado (ex colorado), Mujica reflexionó: “Este muchacho es coherente en su manera de pensar, es un muchacho románticamente batllista, de don Pepe Batlle. Y naturalmente, en este Partido Colorado [PC] se siente desubicado, no tiene nada que ver, porque este PC es jorgebatllista, no de don Pepe Batlle”. En su opinión, Amado hace este movimiento “a cara o cruz” y sin pedir nada a cambio, algo que “se ve poco en la política”.

En cuanto a la polémica que generaron sus dichos sobre Venezuela -en los últimos días, Mujica, Danilo Astori y Daniel Martínez dijeron que allí hay una dictadura-, Mujica dijo que todas estas discusiones “no cambian nada”. “El pueblo venezolano sigue pasando mal, de un lado y de otro”, opinó.

En otro pasaje de la entrevista, le preguntaron por la exitosa irrupción de Guido Manini Ríos y Cabildo Abierto (CA) en el escenario político: “El estamento militar es grande, están las familias… Y tienen un sentido de la organización superior a cualquiera; no es casualidad que los retirados militares tengan sus clubes, porque la propia carrera militar les crea una impronta de organización en equipo. No es algo deliberado, pero ha funcionado”.

Mujica no está sorprendido con los números auspiciosos que le dan las encuestas a CA: “Veremos cómo se da, pero como viene la cosa a Manini se le puede presentar el sueño que tenía el Partido Independiente: ser una minoría decisiva. Apuesto a que va a jugar como una balanza”.

Agregó que el “estamento militar” es una parte “constitutiva” del país, y que la izquierda no debería “regalárselo así nomás a los contrarios”. “Y los soldados componen el sector social por el que he luchado toda mi vida. Los soldados no son hijos de papá y de mamá. Los soldados son hijos del pobrerío del Uruguay y vienen de las zonas más subsumidas. No los quiero regalar, así que despacito por las piedras. El factor militar no explica la historia de la humanidad, pero tampoco se entiende la historia humana si no se entiende que ese factor existe y pesa en determinadas circunstancias”, indicó. En su opinión, el ex comandante en jefe del Ejército es un “personaje” al que conoce bien, pero “el problema no es Manini, sino lo que se le ha juntado ahí”.