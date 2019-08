Juan Sartori propuso “limitar los mandatos legislativos a dos períodos”

En Fray Bentos, en el marco de la gira que la fórmula del Partido Nacional (Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón) viene haciendo por varios lugares del país, el ex precandidato a la presidencia Juan Sartori propuso “limitar los mandatos legislativos a dos períodos”, como sucede en las intendencias. Además, subrayó que donará su sueldo en caso de ser electo senador. “Lo había dicho en caso de ser presidente y mantengo una coherencia con eso. Creo que se puede aportar y mandar un mensaje de cómo apoyar más a la sociedad en algunas causas importantes y también tener menos conflictos de intereses. No hay ninguna duda de que no hago esto ni por un cargo ni por un sueldo, sino por una real vocación de tratar de mejorar nuestro país”, dijo Sartori.

A todo esto, la diaria consultó al diputado Pablo Abdala, de Alianza Nacional, sobre la propuesta de Sartori, y contestó que no la comparte, ya que, en definitiva, sería “limitar la voluntad popular y poner condiciones a la representación política”. Agregó que lo que se supone que está detrás de la propuesta es fomentar la renovación; sin embargo, en el Parlamento eso “se da de hecho”, ya que si se mira cada período legislativo, sobre todo en la Cámara de Diputados, los niveles de recambio “son muy altos”, y llegan a la mitad. Por último, dijo que quizás en otros países fue necesario implementar esa limitación, pero que en Uruguay “por algo no ha ocurrido”.