La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, renunció el martes al sector de Larrañaga

Alianza Nacional confirmó ayer la integración de la primera terna de su lista 2004 para la Cámara de Senadores. La nómina será encabezada por el ex precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, y el segundo lugar lo tendrá el intendente de Colonia, Carlos Moreira, que además buscará la reelección en su departamento en mayo de 2020. El suplente de Moreira será el diputado Jorge Gandini, quien también encabezará la lista a la Cámara de Diputados por Montevideo. En esa nómina, el segundo lugar lo tendrá Pablo Abdala.

Lo novedoso es el tercer lugar de la lista al Senado, que lo ocupará la historiadora, profesora y escritora Ana Ribeiro. La candidata a legisladora es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, ejerce la docencia desde 1988 y desde hace varios años integra la Tertulia del programa En perspectiva, que conduce el periodista Emiliano Cotelo.

En tanto, la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, adelantó a la diaria que el martes se comunicó con Larrañaga para anunciarle que renunciaba a Alianza Nacional. Según dijo, ahora explora cerrar alianzas con el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou o con el ex precandidato Juan Sartori. “Decidimos irnos de Alianza porque la realidad departamental nos marca. Nos vamos muy bien, pero hay un ajedrez departamental que tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos haciendo acuerdos programáticos en lo que tiene que ver con el camino que debe seguir el departamento de Lavalleja, y con quien mejor encontremos la posibilidad de terminar de hacer la gestión es con quien vamos a arreglar, siempre sabiendo que vamos a hacer acuerdos. Con alguien vamos a hacer acuerdos, pero todavía no sabemos con quién”, afirmó.

Peña no quiso adelantar a quién impulsará como candidato a la intendencia, porque eso es parte de los “acuerdos”. Ella no podrá competir por una nueva reelección, porque estuvo al frente de la comuna durante dos períodos consecutivos. Por otra parte, sostuvo que hace tiempo que tomó la decisión de no candidatearse a la diputación, y al ser consultada sobre si aspiraba lanzarse al Senado, respondió: “Capaz que sí”.