Larrañaga: “es llamativo” que ahora Manini Ríos apoye que militares ejerzan funciones de seguridad

Cabildo Abierto (CA), el partido que postula al ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos a la presidencia, presentó el jueves su programa de gobierno. En materia de seguridad, CA propone crear cuerpos de vigilancia integrados por policías y militares retirados, con funciones de “serenazgo” bajo control de las seccionales policiales, particularmente para la vigilancia nocturna. Esta medida provocó la reacción del senador Jorge Larrañaga (Partido Nacional), quien impulsa una reforma constitucional que propone la creación de una guardia con integrantes de las Fuerzas Armadas, a la que Manini Ríos se opone.

“Bienvenido Manini a la utilización de militares en funciones de seguridad”, dijo Larrañaga a la diaria. Sin embargo, el líder de Alianza Nacional consideró “llamativo” el cambio de postura: “el argumento para no apoyar la reforma era que los militares no están preparados para cumplir funciones de seguridad, y ahora se propone utilizar militares retirados para incrementar las capacidades de las seccionales policiales”. El senador nacionalista puntualizó que otro argumento manejado por Manini Ríos para rechazar la reforma Vivir sin Miedo era “que los militares no debían estar al mando de policías, y en esta propuesta ponen a esos retirados bajo el mando policial”. Pese a estas “inconsistencias”, para Larrañaga es “bueno” que “se vaya entendiendo la necesidad de utilizar a militares en funciones de seguridad” como propone en la reforma constitucional.

En declaraciones a Montevideo Portal, Álvaro Garcé, asesor en temas de seguridad del Partido Nacional, dijo que CA “está realizando propuestas que en algún punto coinciden con algunas de las que hemos venido trabajando desde la presentación del sector Todos en abril", y como punto de contacto más fuerte consideró el énfasis en la seguridad rural. Sobre los cuerpos de serenazgo, Garcé opinó que desde el sector Todos también planteaban tener “una alternativa para reforzar las comisarías”.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que el programa de CA “es la expresión de un sector efectivamente reaccionario que existe”, al que “le están proponiendo asociarse a una coalición”. Consideró que, por ejemplo, promover el porte de armas son “típicas” de la derecha. En su programa, Manini Ríos plantea derogar la ley que regula la tenencia de armas y promover una “norma moderna” que simplifique los registro y permita “adquirir y tener armar para la legítima defensa en forma legal”.