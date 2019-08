Larrañaga: “no hay recomposición posible” con Sartori

El senador y ex precandidato a la presidencia por el Partido Nacional Jorge Larrañaga aseguró que su relación con su otrora competidor Juan Sartori no tiene arreglo, y que este además debería disculparse con todos sus correligionarios por la campaña sucia que realizó de cara a las internas.

“Lo que tenía que decir ya lo dije el 16 de junio en una columna”, dijo Larrañaga en una entrevista con El Observador, cuando fue consultado sobre la “campaña sucia”. En la columna que hizo mención, responsabilizó directamente a Sartori por sus estrategias de campaña. “Esas cosas las sigo sosteniendo. No hay recomposición posible conmigo. Yo no soy de los actores políticos que puedo tener un determinado enfrentamiento en la palestra pública y después ando a los abrazos y diciendo ‘no pasa nada’. Pasa. Conmigo hay cosas que no tengo problema en conversar pero no son susceptibles de ser recompuestas”, agregó.

Larrañaga además dijo que no está interesado en tener un encuentro personal con Sartori, aunque defendió que el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou lo haya hecho, porque “tiene otra responsabilidad”.

Según el senador, “Sartori le debe un pedido de disculpas al partido”. Además, el nacionalista aseguró que tuvo la oferta de que su lista acumule por sublema junto a la de Sartori: “Mi contestación rotunda es no”.