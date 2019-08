Luis Lacalle Pou destacó coincidencias programáticas con partidos de oposición

“Se viene Lacalle Pou, Lacalle Pou, Lacalle Pou”, vitorearon los integrantes del Partido Nacional (PN) el sábado en el Club Atenas de Montevideo, cuando subió al escenario el candidato a la presidencia para dar el último discurso de la Convención Nacional.

Más temprano se había proclamado la candidatura a la vicepresidencia de Beatriz Argimón y aprobado el programa de gobierno para el período 2020-2025.

Uno de los primeros mensajes que el candidato dio a los dirigentes fue que pensaran “en términos electorales” y “de gobierno”. Según dijo, la elección de Argimón para integrar la fórmula se debió no sólo a que es una “muy buena candidata”, sino a que “será una gran vicepresidente de la República”.

“El PN le ofrece al país una fórmula que quiere hacerse responsable. Yo me quiero hacer responsable del gobierno de mi país. Se viene un momento de ejercer la autoridad con justicia y con humildad”, agregó Lacalle Pou en el acto, que coincidió con el aniversario número 183 de la fuerza política.

El nacionalista aseguró que no quiere vivir en un país con “zonas rojas donde el Estado no entra”. “El mensaje es bien claro: el primer lugar en donde vamos a ejercer la autoridad es donde otros pintaron zonas rojas [...]. No hay que tenerle miedo a la represión”, afirmó.

Dijo que el gobierno del Frente Amplio (FA) no hace un mea culpa por la situación de la educación y criticó la actitud del oficialismo ante los resultados del “Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2017-2018”, que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó el 1º de agosto. En esa oportunidad, Wilson Netto, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, dijo que la publicación tenía “ausencias” y “fragmentaciones”, y lamentó que no contara con conclusiones generales. El sábado Lacalle Pou dijo que al FA debería darle “vergüenza” y lamentó que “casi la mitad de nuestros chiquilines no llegue a completar su educación”.

Pidió que los dirigentes busquen coincidencias con los demás partidos de oposición, y aseguró que leyó otros programas y encontró similitudes con el Partido Colorado (PC), el Partido Independiente (PI), Cabildo Abierto (CA, que aún no presentó su programa) y el Partido de la Gente.

“El que llegue descalificando e insultando no va a ser capaz de gobernar para todos a partir del 1º de marzo”, dijo, y aseguró que no va a excluir a nadie de un posible gobierno de coalición, porque “el concepto es abrir la cancha”. También advirtió de que no hay que confundir coalición con filosofía o ideología: “Al contrario, la coalición existe porque hay filosofías e ideologías distintas”. Según Lacalle Pou, los partidos se tienen que enfocar “en cosas prácticas”.

Aseguró que con el PI coinciden en la necesidad de reformar el Ministerio de Desarrollo Social para que sea “un instituto que genere independencia y libertad a los uruguayos, y no más dependencia”. Dijo que el candidato del PC, Ernesto Talvi, también plantea la necesidad de una regla fiscal “para tener un gobierno que respete los fondos públicos”. Se mostró abierto a eliminar la bancarización obligatoria, como propone CA, ya que considera que es una obligación financiera injusta “que les ha complicado la vida a tantos miles de uruguayos”.

“Vamos a poder hacer todo esto porque tenemos raíces, sabemos quiénes somos y estamos orgullosos de dónde venimos. El que tiene la seguridad que le avala la historia estará siempre del lado correcto de la decisiones y no tiene miedo de abrir su cabeza para mirar a los demás”, afirmó.

Por otra parte, Argimón reiteró su interés en trabajar en políticas sociales, en especial para la primera infancia. “Quiero ratificar mi compromiso de trabajar contra toda forma de violencia instalada en la sociedad uruguaya, muy especialmente la que se ejerce dentro de los hogares, la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los que tienen capacidades diferentes, la violencia contra nuestros abuelos y nuestras abuelas”, afirmó.

Respuestas

Talvi respondió a Lacalle Pou por medio de las redes sociales. En una publicación en Twitter afirmó que se alegra de que el nacionalista “comparta nuestra regla fiscal”, pero que el buque insignia del PC “es la transformación productiva” y “poner al campo de pie”. Además, recordó que se propone abrir “136 liceos públicos modelo, para devolverles a nuestros jóvenes el futuro”.

Por otra parte, el diputado de Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio dijo a la diaria que Lacalle Pou hizo bien en no tener en cuenta a UP en las coincidencias. “Me parece que el doctor Lacalle Pou es lo suficientemente inteligente para saber que en el camino de los acuerdos que busca UP no entra. No hay puntos de coincidencia para la transformación del país. Hace bien en no tenernos en cuenta”, aseguró.