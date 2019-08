El candidato a presidente por Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se reunió el martes con el senador colorado Pedro Bordaberry. Según varias versiones de prensa, el ex comandante en jefe del Ejército lo invitó a sumarse a su partido, pero Bordaberry rechazó la invitación. Pero sobre la noche de ayer Manini Ríos salió a aclarar que las versiones de prensa no eran del todo exactas. “Sí, es cierto, la reunión existió. Pero yo invité solamente al subconsciente de Bordaberry a integrarse a CA. A mí me interesa la parte de él que dice que nunca apoyó una democracia y siempre apoyó las dictaduras. El Bordaberry que desde la conciencia aclara sus dichos no me interesa”, declaró el candidato.

Manini Ríos dijo, de todas maneras, que no pierde las esperanzas en que en algún momento “Bordaberry empiece a escuchar más a su subconsciente y le haga más caso que a su conciencia, porque la verdad es que haciendo esto último le fue bastante mal”.