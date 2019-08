El candidato a la presidencia por Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, participó el martes en un acto de la organización judía B’nai B’rith. Allí aseguró que “está cantado” que en Uruguay va a haber algún atentado contra la comunidad judía si no se empiezan a controlar mejor las fronteras. “Esto no lo digo porque sí, lo digo con conocimiento de causa. En CA vi a unos loquitos que son capaces de cualquier cosa”, explicó a la concurrencia. Y agregó que “en Uruguay tenemos la idea de que solamente hay neonazis en Europa, pero esto no es cierto. En cada acto que hacemos en CA se me acercan unos cuantos neonazis que si un día se deciden, son perfectamente capaces de poner una bomba en una sinagoga”.

No obstante, el candidato aclaró que no comparte “para nada” la ideología de estas personas. “En mi grupo político recibimos con los brazos abiertos a las personas que odian a los pichis, a los izquierdistas, a los sindicalistas, a las feministas y a los extranjeros. Pero quiero transmitirles a los presentes que no hay ningún riesgo de que a estas personas un buen día les dé por odiar a los judíos”, expresó en el acto.

Manini Ríos recordó que “históricamente, los momentos en los que los movimientos de ultraderecha han crecido a nivel mundial han sido también los momentos de mayor paz y tranquilidad para los judíos. Así que no se preocupen, si logramos militarizar las fronteras, todos vamos a poder dormir en paz”.