Otro encontronazo entre Pablo Iturralde y Juan Sartori

“Te van a pegar”, le dijo José Mujica a Juan Sartori durante el acto en homenaje a Wilson Ferreira Aldunate realizado ayer, cuando se inauguró un busto que recuerda los 100 años de su nacimiento en el cruce de la avenida Ferreira Aldunate y avenida de las Américas, frente al viejo aeropuerto. Mujica bromeó diciendo que los dirigentes del Partido Nacional (PN) “tienen problemas en su interna”, y algo de eso pasó cuando Sartori quiso saludar al nacionalista Pablo Iturralde.

El diputado le reclamó a Sartori que hubiese dicho que en el PN había “dirigentes deshonestos”. “¿A quién te dirigías cuando decías dirigentes deshonestos?”, le preguntó Iturralde, a lo que Sartori respondió que a “ninguno que conozca yo o conozcas vos”. “No era a mí a quien te referías?”, insistió Iturralde, recordando que Sartori se había referido a un tuit suyo. “Nunca lo leí. No sé de qué me hablas. Así que tranquilo. Vamo' arriba, Pablo”. Algunos periodistas pidieron un abrazo, pero Iturralde se negó, y alejándose explicó: “suavecito por las piedras”.

La responsable de prensa de Sartori, Noelia Franco, subió un video a Twitter que muestra cómo se dio la situación y escribió: “Una pena que señores como Iturralde no sumen a la unidad del Partido Nacional. Buscando lío, como siempre, delante de los medios, cuando aún no aclaró las difamaciones que hizo contra Sartori durante la campaña. El tremendo homenaje a Wilson no se merecía esto”.