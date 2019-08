Roballo admitió un uso equivocado del portal de Presidencia

El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo este viernes en el programa En Perspectiva que fue atendible la atención que se le dio al portal de Presidencia cuando publicó una entrevista al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en la que afirmaba que el programa de gobierno del Partido Nacional implica una reducción del gasto “muy peligrosa para Uruguay”.

“Si se miraba como un intento de utilizar una herramienta que es del gobierno para polemizar en términos electorales, no está bien. Creo que no hubo una intención explícita de hacerlo”, afirmó.

“Para adelante tenemos que tener mucho más cuidado en el armado de las noticias, porque no se puede dar a la población la idea de que se utiliza ese mecanismo para entrar en el proceso electoral”, reafirmó.

Sobre la nueva planta de UPM dijo que no logró más beneficios que otras empresas que podrían tener emprendimientos similares.

“UPM no logró ningún beneficio que no estuviera establecido con carácter general para quienes cumplan determinados requisitos [...] A las empresa extranjera no se le puede brindar un trato inferior al de las empresas nacionales”, aseguró.