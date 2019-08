Robert Silva rechazó la propuesta del Partido Nacional de eliminar la representación docente en el Codicen

El programa de gobierno del Partido Nacional (PN), que el sábado será votado en la Convención Nacional, ya genera intercambios entre actores políticos y sociales. En el capítulo referente a educación establece que, si el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou accede al gobierno, se eliminará la representación docente en los consejos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por los representantes de los ciudadanos”, dice el documento al que accedió la diaria.

El artículo 58 de la Ley General de Educación dice que el Consejo Directivo Central (Codicen-ANEP) estará integrado por cinco miembros, tres designados por el Poder Ejecutivo (PE) y dos electos por el cuerpo docente.

El ex consejero del Codicen Daniel Corbo (Por la Patria, PN) dijo a la diaria que comparte la necesidad de “recuperar para las autoridades públicas nacionales, representativas de toda la sociedad, la conducción política de la enseñanza, pero hay distintas alternativas para hacerlo”. Como ejemplo, dijo que podría haber representantes de los trabajadores con “voz pero sin voto”. “Otra [posibilidad] es cambiar el número de integrantes, de modo de que haya una representación docente, pero que no sea de tal peso que impida la conducción gubernativa”, opinó. Corbo prefirió no comentar cuál es, a su entender, la mejor alternativa, porque hay que ver quién gana las elecciones nacionales, y los partidos con los que tendrá que negociar.

Por otra parte, Robert Silva, ex representante de los docentes en el Codicen, dijo a la diaria que en su partido creen que hay que mantener la representación docente electiva, “sin perjuicio de que va a haber que discutir las gobernanza de la ANEP”. Silva se mostró partidario de “poner el foco en el fortalecimiento del docente como actor protagónico para transformar la educación”. Dijo, por ejemplo, que los docentes deben tener una carrera de grado universitario, pero aseguró que, en lugar de una Universidad de la Educación, el PC piensa en reforzar los establecimientos que existen, “sin perjuicio de generar una sinergia con los institutos privados”.

Otra de las propuestas del PC es aumentar la carga horaria en 136 liceos públicos (de 8.00 a 18.00) e incrementar el número de escuelas de tiempo completo. El PC planea, además, “un presupuesto de 160 millones de dolares para los liceos, pero obviamente esto es un proceso paulatino, que comienza con la instalación de algunos centros y va a llevar más de un período de gobierno”, dijo el colorado.

En tanto, Elizabeth Ivaldi, actual representante de los trabajadores en el Codicen, dijo a la diaria que no está de acuerdo con la propuesta de los nacionalistas. “Me extraña porque en las últimas elecciones se presentaron listas, denominadas plurales, y quien compareció por una de ellas fue Silva, y él explicaba que su lista estaba integrada por miembros del PN. Me llama la atención que se presentaran en esas listas y ahora su partido esté diciendo que van a retirar a las personas electas, parece un contrasentido”, dijo.

Por otra parte, explicó que es importante tener representantes de los docentes porque “los sindicatos de la educación tienen una oreja en el día a día de las instituciones educativas. Es tener la escucha de lo que sucede en los territorios, es poder traer a las sesiones las situaciones reales. Además, hay todo un proceso de elección, por el que los compañeros depositan la confianza en una persona por algo”.

Ivaldi reivindicó la opinión del doctor en pedagogía español Jorge Larrosa, que dice que a la educación hay que analizarla “con espíritu crítico, pero también con un acercamiento amoroso”. “No le estamos dando calma a la educación, siempre está sobre la tabla de surf y permanentemente se la está juzgando”, dijo sobre el protagonismo del tema en la campaña electoral.

Ahorro con costo

“A partir de la información de la Rendición de Cuentas 2017 y de los datos disponibles de las Empresas Públicas, hemos identificado oportunidades de ahorro en el entorno de los 900 millones de dólares anuales. Estas economías no comprenden en ningún caso las partidas destinadas a los programas sociales y sus beneficiarios”, dice el programa del PN.

En el documento se agrega que si no se cubriera anualmente 21% de las vacantes provocadas por las bajas de funcionarios públicos por todo concepto, “se generaría un ahorro de 100 millones de dólares por año (lo que se va acumulando año a año). Queda excluido de esta propuesta el personal afectado a tareas asistenciales, personal docente y personal ejecutivo del Ministerio del Interior”.

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, dijo que “es un gravísimo error pensar que reduciendo la cantidad de funcionarios públicos se puede abatir el déficit fiscal en 900 millones de dólares”, informó el portal de Presidencia. Scavarelli defendió el rol que cumple el funcionario público y subrayó que las áreas en las que más se han reforzado los recursos humanos en los últimos años son educación, salud y seguridad pública.