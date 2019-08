Roberto Kreimerman abandonó el Frente Amplio y se fue a Unidad Popular, donde será candidato al Senado

Ayer, Búsqueda informó que Roberto Kreimerman, ex ministro de industria del Frente Amplio (FA) en el pasado período de gobierno (2010-2014) y militante del Partido Socialista, pasó a filas de Unidad Popular (UP) y encabezará una lista al Senado por el espacio Compromiso Socialista (lista 565). El ex ministro le dijo al semanario que abandona el FA porque sus políticas son “muy parecidas” a las de blancos y colorados.

En diálogo con la diaria, Kreimerman sostuvo que la “estrategia de país” del FA es similar a la de los partidos tradicionales, y se enmarca en el sistema de producción que se viene implementando en el mundo desde hace dos décadas, de formación de “cadenas de producción” que suplantaron a las fábricas integrales. “Por medio de la inversión extranjera, se forman esas cadenas en las que cada empresa en un país provee a otras un insumo para otra cosa. El ejemplo más común es la cadena automotriz”, indicó. Señaló que Uruguay ha tenido una integración a ese sistema “bastante pasiva”, con acuerdos de libre comercio que en verdad “contienen cláusulas que hacen muy difícil el desarrollo de los países menos desarrollados”. “Entonces, la estrategia país está basada en quedar como furgón de cola de esas cadenas, por la exportación de productos primarios, sin tener un plan industrial que lleve a un mayor valor a nuestras exportaciones”, sostuvo el ex ministro.

Por último, consultado sobre la posibilidad de quedarse en el FA y modificar esa política desde adentro, Kreimerman dijo que “no se puede cambiar”, ya que “el anuncio de quiénes van a ser los voceros” del FA indica que “se va a seguir esa línea de continuidad, con la visión de que el país no tiene que pasar por una fase de aporte a la producción más allá de ciertos incentivos y que después actúe el mercado”.