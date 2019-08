Se estrena "Amigo lindo del alma", un documental sobre Mateo dirigido por Daniel Charlone

“Desde el punto de vista armónico necesito un par de reencarnaciones más para arribar a donde llegó Mateo”, dice Jaime Roos sobre un auténtico ícono de la música uruguaya. Así, a partir de un corpus de anécdotas, testimonios y reflexiones de intérpretes también fundamentales para la música popular uruguaya, Amigo lindo del alma vuelve sobre la figura y el inmenso legado de Eduardo Mateo, junto a Fernando Cabrera, Roos, Ruben Rada, Estela Magnone, Mariana Ingold, Diane Denoir, Hugo Fattoruso, Alberto Mandrake Wolf y Martín Buscaglia, entre otros. Y esta sucesión de entrevistas se entrecruza con grandes versiones de himnos inmortales como “Y hoy te vi” (La triple Nelson), “Lo dedo negro” (Cabrera), “Quién te viera” (Litto Nebia), “La Chola” (Urbano Moraes, Gustavo Montemurro, Nicolás y Martín Ibarburu, Lucía Gatti, Martín Pugín) o “Nene” (Mateo x 6).

Finalmente, hoy se estrena este documental que comenzó a gestarse en 1989, cuando Horacio Buscaglia pensó en dirigir la apuesta, con la producción de Daniel Charlone (productor de set de Ceguera, 2008; jefe de producción de El viaje hacia el mar, 2003). Después de idas y vueltas, Charlone decidió asumir el proyecto, junto a un equipo integrado por Andrés Torrón y el director de fotografía Marcelo Casacuberta, y, consciente del desafío que implicaba el escasísimo material audiovisual existente, quiso “mostrar la presencia mediante la ausencia”.

El documental registra su decisiva influencia, aspectos de su complejidad, sus contradicciones y la simiente de su revolucionaria riqueza armónica. A este relato coral que sigue al Mateo intimista, al artista, al culto de su leyenda, Charlone no lo considera un homenaje sino un intento de “mostrar la vida de una persona” con sus singulares aristas, que luego también trasladó a su obra.

El Mateo que recuerdan los músicos se vuelve, incluso, cada vez más mítico e inabarcable. Roos reconoce que “muchas veces se tiende a decir que Mateo estaba loco” cuando “si nos referimos a la música, esas cosas que parecen estrambóticas eran absolutamente deliberadas. No había nada de locura; era absolutamente disciplinado”, mientras que Rada admite que “gran parte de lo que soy se lo debo a su talento”, y Cabrera se sorprende con el hecho de que, habiendo pasado “mal de muchas maneras en su vida, curiosamente no fue alguien resentido, o de mal carácter o agresivo”. Para Cabrera, si la música uruguaya fuera un conservatorio, la materia Mateo sería “muy importante, porque tiene que ver con la ética y el espíritu. Además de coraje, valentía, rompimiento, innovación”, ya que son aspectos que se vinculan con el comportamiento, con asumir riesgos. “Yo veía su libertad de no ser meramente descriptivo, de no contar una historia como la cuenta un tango, una canción folclórica”, dice, sino usando “elementos de flashes, imágenes sueltas”, algo que Cabrera evalúa como un “manejo libre y no permanente de surrealismo”. Y también desafía a retomar un aspecto poco estudiado: lo que decía, sobre el escenario, entre canción y canción.

Magnone evoca los ensayos, los claroscuros y una anécdota exquisita: en un momento en que Mateo no tenía guitarra, “le fue a pedir a un amigo la suya, que le prestó la mejor. A los días, cuando se lo encontró en la feria, le preguntó por ella. Y Mateo le respondió, ‘no sabes lo que me pasó. Salía de casa con la guitarra y paró un plato volador, que me dijo ‘o la guitarra o vos’, y yo, como me tenía que ir a lo de mi hermana, le terminé dando la guitarra’”.

Amigo lindo del alma. De Daniel Charlone. Documental. En Centro Cultural Florencio Sánchez, Cinemateca, Grupo Cine Las Piedras, Punta Carretas, Torre de los Profesionales