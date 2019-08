Seguridad Social: Talvi propone fomentar el ahorro individual y flexibilizar el retiro

Los candidatos presidenciales intercambiaron opiniones sobre un tema clave que deberá encarar la próxima administración: la seguridad social. El evento, que tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad de la República y fue organizado por los representantes sociales del Banco de Previsión Social, contó con la presencia de Ernesto Talvi (Partido Colorado), Daniel Martínez (Frente Amplio), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Gonzalo Abella (Unidad Popular).

Al comenzar su intervención, Talvi dijo que hay que mantener el sistema de ahorro individual, fomentando el voluntario. Agregó que los perfiles de contribución tienen que depender del ciclo de vida de las personas y que estas deben poder decidir voluntariamente hasta qué momento aportar. “Nos tenemos que modernizar”, dijo Talvi, y añadió que su propuesta apunta a crear, en el marco del Banco de Previsión Social (BPS), un sistema para que el trabajador aporte a una cuenta virtual e individual a lo largo de toda su vida, que se irá capitalizando a una tasa de interés ficta, asegurándose la “sustentabilidad del sistema”. El economista explicó que el trabajador va a poder saber cuánto ha aportado al momento de su retiro. “Cuanto más tiempo aporte, obviamente recibirá una jubilación mayor, cuanto menos tiempo aporte y más tiempo reciba beneficios, recibirá una jubilación menor. Esto nos lleva un sistema en el que la edad de retiro deja de ser una variable política, si no que se va ajustando de acuerdo a tablas de expectativa de vida”. Según afirmó, esto tiende a generar un sistema en el que el “trabajador decide voluntariamente cuándo retirarse”.

A su turno, Martínez destacó el rol del Estado en la seguridad social y aseguró que el próximo gobierno va “a tener que encontrar nuevas formas” para que los nuevos trabajos hagan aportes de la misma forma en que lo hacen las actividades tradicionales. “Tenemos que llegar a sistemas con más sustentabilidad social y financiera”, dijo. Además, afirmó que en la actualidad “dos de cada tres de los niños que nacen van a ser empleados en oficios que hoy no existen, por lo que no sólo hay que mejorar la educación, sino recapacitarnos”. Pero advirtió que hay que tener en cuenta que “los cambios no impacten en los más vulnerables”, y agregó que hay que “mirar el ciclo de vida total de la gente” y tener en cuenta “la circunstancia en la que nace la gente”, generando mejores condiciones para los menos favorecidos.

En tanto, Mieres comentó que el actual ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo hace dos años que se debían hacer ajustes en la seguridad social, y se preguntó por qué se esperó y se “trasladó el problema” al gobierno siguiente. Sobre la modificación de la seguridad social, el candidato del Partido Independiente dijo que “implica un ejercicio muy exigente de proyección de largo aliento, por la sencilla razón de que la vida de las personas no se puede modificar de un día para el otro, sobre todo la de aquellos que se encuentran cerca del final de su vida activa”.

Mieres afirmó que el BPS cumple varios cometidos: fijar políticas, regular el sistema y brindar un servicio, pero “hoy no existe un sistema de regulación sobre el funcionamiento de metas y objetivos”. Luego planteó que está convencido “de que el nuevo sistema debe fundarse en la continuidad del sistema mixto”.

Finalmente, Abella afirmó que su partido está totalmente en contra de las cuentas personales y planteó que el Estado tiene que ser “solidario”. También afirmó que Unidad Popular está en contra de la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, a la que calificó de “parásito repugnante”, porque “todo el trabajo se lo hace el BPS” y estas son sólo un sistema de administración. Por otra parte, advirtió que los jerarcas del BPS han planteado que el sistema tiene “déficit, pero no está en crisis”.